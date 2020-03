Arthur Rezende focou em cobranças de falta nos treinos pré Ba-Vi

No popular, muito se fala que hoje em dia os jogadores não treinam tantas cobranças de falta quanto antigamente. De fato, a sabedoria do povo está certa: os fisiologistas do esporte pregam que os atletas tenham sessões de treinamento intensas e curtas. Isso vai de encontro com histórias de exímios cobradores como Zico, que após os treinos no Flamengo e Seleção Brasileira chegava a ensaiar 400 faltas para se aprimorar.

Técnico do time de aspirantes do Bahia que venceu o Vitória no Ba-Vi deste domingo, por 2x1, no Barradão, Dado Cavalcanti revelou após o clássico que conseguiu driblar um pouco a ideia dos especialistas para fortalecer a bola parada do seu time. O treinador contou que tirou Arthur Rezende de algumas atividades mais físicas e musculares e deixou o meia aperfeiçoando cobranças de falta e escanteio, por exemplo. Foi o que fez a diferença no clássico.

O Bahia colheu os frutos porque o camisa 10 e suas jogadas de bola parada foram decisivos para o tricolor acabar o jejum de quatro Ba-Vis sem vencer.

No primeiro gol, Arthur Rezende cobrou o escanteio que Anderson aproveitou de cabeça e abriu o placar. Eron empatou minutos mais tarde, até que a situação ficou bonita para o lado azul, vermelho e branco aos 49 do segundo tempo: falta para o Bahia no bico da grande área, Arthur Rezende foi para a cobrança e guardou na rede. Foi o último lance do jogo.

"Antes mesmo do gol já havia entrado algumas outras bolas. Arthur treinou bem durante essa semana. Tiramos ele de alguns treinamentos físicos e investimos em gestos técnicos. Ele cobrou muita bola principalmente essa semana. Qualidade na batida e investimento no treino", contou o técnico Dado Cavalcanti.

Na zona mista do Barradão, o autor do gol comemorou o êxito de marcar o gol da vitória e disse que investiu seu tempo em cobranças de falta até a véspera do Ba-Vi. A recompensa veio e o meia marcou o primeiro gol com a camisa do Bahia.

Dado Cavalcanti cumprimenta Arthur Rezende ao final do jogo (Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia)

Aos 25 anos, Arthur Rezende é o mais experiente do time de transição do Bahia, que disputa - e lidera - o Campeonato Baiano, agora de forma isolada com 14 pontos. O Vitória, com 11, está em segundo lugar.

Revelado pelo Goiás, Arthur tem passagens pelo futebol de Portugal e do Chipre. No ano passado ele jogou a Série B pelo Guarani, com 30 partidas e quatro gols. No Bahia, o meia está na segunda passagem pelo futebol nordestino. A primeira foi defendendo o Santa Cruz, em 2018.

O time sub-23 do Bahia só volta a campo no próximo domingo (8), contra o Doce Mel, na Fonte Nova. Antes disso o time principal, comandado por Roger Machado, enfrenta o Confiança no sábado (7), pela Copa do Nordeste.

*Com supervisão do editor Herbem Gramacho