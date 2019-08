Artilheira do Vitória no Brasileiro, Verena vai jogar na Europa

O maior destaque do time de futebol feminino do Vitória jogará na Europa a partir de agora. A atacante Verena, artilheira rubro-negra na Série A1 do Campeonato Brasileiro, foi anunciada como reforço do Valadares Gaia, da primeira divisão portuguesa.

Verena ainda tinha contrato com o Vitória até o final do ano, mas entrou em um acordo amigável com o clube para rescindir e mudar-se para Portugal. A jogadora, nascida em Salvador, tem 23 anos e defendia as Leoas desde 2016.

No rubro-negro ela participou também das campanhas invictas de acesso à primeira divisão nacional e do título baiano, ambas em 2018. "O Vitória foi muito importante para mim, mas eu precisava sair para ter mais visibilidade, então foi tranquilo. Estou feliz de jogar em Portugal, quero adquirir muito mais experiência por aqui", afirma.

Verena estava no Vitória desde 2016 (Foto: Tiago Caldas / EC Vitória)

A atacante fez oito gols em 12 partidas na edição 2019 do Brasileiro. Ela foi a atleta que mais marcou entre as equipes que não avançaram de fase. As Leoas ficaram em 9º lugar, sendo que as oito melhores passaram às quartas de final, que seguem em disputa.

Esta não foi a primeira vez que uma atleta deixou o Vitória para jogar por uma equipe europeia. Na temporada passada, a defensora Danúsia e a meia Milena Bispo trocaram as Leoas pelo Boavista, também de Portugal.

Foi a primeira viagem para fora do país feita por Verena, que já iniciou os treinamentos na nova equipe. "O mais difícil para mim tem sido deixar a família e os amigos. A mudança é bem radical, aqui é muito diferente do Brasil. Mas fica perto do Porto, que é uma cidade grande", comenta.

O Valadares é um time da cidade de Vila Nova de Gaia, separada do Porto apenas pelo Rio Douro. Gaia é amplamente visitada por turistas por abrigar as cavas dos principais fabricantes de vinho do Porto.

Verena chegou à equipe portuguesa acompanhada de duas outras brasileiras: a zagueira Ingryd Avancini, de 20 anos, e a meia Raquel Domingues, 19. Ambas jogaram pelo Audax no Brasileiro.

O novo clube das brasileiras terminou o campeonato nacional em sexto lugar na temporada passada e foi vice-campeão da Copa de Portugal. A derrota na final foi para o Benfica.