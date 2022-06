Artilheiro do Bahia, Rodallega ainda não balançou as redes na Série B

Artilheiro do Bahia com 12 gols em 18 partidas, o atacante Rodallega dispensa apresentações. Mas na Série B do Brasileirão, o colombiano ainda não conseguiu mostrar o faro apurado para balançar as redes.

Levando em consideração a partida de estreia do Bahia no campeonato, quando venceu o Cruzeiro por 2x0, o atacante passou em branco nos cinco jogos que disputou. Vale lembrar que, diante da Raposa, Rodallega sofreu uma lesão na coxa que o afastou dos gramados por quase dois meses.

Desde o retorno ao time, na vitória por 2x1 sobre o Criciúma, o centroavante disputou quatro partidas. Ele foi titular ainda nos triunfos sobre Operário e Sport, e na derrota para a Chapecoense, mas passou em branco em todos.

Dos 12 gols marcados por Rodallega esse ano, quatro foram anotados no Campeonato Baiano e oito na Copa do Nordeste. O colombiano, aliás, terminou a competição regional como artilheiro isolado, mesmo com o Bahia tendo sido eliminado ainda na primeira fase.

Para o técnico Guto Ferreira, o desempenho abaixo do esperado mostrado pelo jogador de 36 anos é fruto do tempo de inatividade. “Tranquilo. Eu sabia que no primeiro momento da volta, ele teria dificuldade. Pelo tempo que ficou parado, perdeu ritmo. E ele voltou com sequência de jogos. Só agora vai ter tempo de recuperar. A tendência é que na próxima partida esteja um pouco melhor”, afirmou.

Durante o período em que Rodallega esteve machucado, Davó assumiu o papel de referência do ataque. Marcou quatro gols e é o artilheiro do Bahia na competição. Com o retorno do colombiano, Davó passou a atuar como ponta esquerda.

TEMPO LIVRE

O próximo compromisso do Bahia será só na quarta-feira, quando recebe o Athletico-PR, às 19h30, na Fonte Nova, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Até o confronto, Guto vai ter tempo para descansar os atletas e fazer os ajustes para recolocar o Esquadrão nos trilhos. A derrota de 1x0 para a Chapecoense foi a primeira da equipe como mandante na Série B.

Por sinal, a partida contra o Athletico-PR vai marcar a estreia de Rodallega na Copa do Brasil. Nos confrontos com o Azuriz, ele estava machucado. Na ocasião, o Bahia empatou por 0x0 na Fonte Nova e 1x1 em Pato Branco. A classificação veio na disputa por pênaltis.