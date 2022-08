Artilheiro do Vitória, Rafinha faz transição com bola na Toca

Ainda não dá pra afirmar que Rafinha estará em campo contra o Mirassol no domingo (7), às 19h, no estádio Maião, na cidade de Mirassol, no interior de São Paulo. Artilheiro do Vitória, com seis gols, o atacante ainda é dúvida para o jogo da penúltima rodada da fase classificatória da Série C do Brasileiro. Porém, o jogador está em evolução após a contusão muscular na coxa direita.

Nessa quarta-feira (3), Rafinha colocou chuteiras, foi para o campo e treinou com bola. A atividade foi separada do restante do elenco. Em transição, ele fez tudo sob orientação do departamento de fisiologia do clube.

Outro que fez um trabalho diferenciado foi o lateral direito Alemão. Ele não sofreu contusão, mas os exames apontaram desgaste físico elevado e, por isso, a comissão técnica optou por poupá-lo. O jogador só participou do aquecimento com circuito de força.

“Um pouco de desgaste físico normal após os jogos. Esse jogo (contra o ABC) foi muito desgastante para mim pelos números do GPS e a gente optou por dar uma segurada. Amanhã já vou treinar normal”, disse Alemão durante entrevista coletiva concedida após o treinamento.

Os demais atletas fizeram inicialmente um trabalho de finalização comandado por João Burse. Depois, o técnico realizou um treino tático em campo reduzido.

O elenco do Vitória volta a treinar na manhã de quinta-feira (4), quando o treinador começará a testar o substituto de Eduardo. O meia levou o terceiro cartão amarelo e irá cumprir suspensão automática diante do Mirassol.

O Leão ocupa o 11º lugar na tabela da Série C. Está a dois pontos do Remo, que soma 25 e é o 8º colocado. Apenas os oito primeiros avançam à segunda fase da competição. Adversário da vez, o Mirassol lidera o torneio, com 32 pontos, e já está classificado.