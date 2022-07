Artilheiro do Vitória, Rafinha será examinado em Salvador

Artilheiro do Vitória na Série C com 6 gols em 11 jogos, Rafinha é dúvida para o próximo jogo, contra o ABC, no Barradão. No último domingo (24), o atacante saiu ainda no primeiro tempo da partida contra o Ferroviário sentindo dor na coxa e foi substituído por Roberto.

Técnico do Vitória, João Burse comentou em entrevista coletiva que Rafinha saiu do estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, ainda se queixando de dor. Ele vai passar por exame de imagem na chegada a Salvador, nesta segunda (25), e também será avaliado pelo departamento médico do clube. A partida contra o ABC acontece no próximo domingo (31), às 16h.

"Rafinha sentiu uma dor no adutor, os médicos ainda vão avaliar. Ele disse que tem um pouco de dor, vamos saber só após o exame e avaliação do departamento médico", disse João Burse.

O jogo contra o ABC é o antepenúltimo do Vitória na primeira fase. Vencer é fundamental para evitar que seja, também, a antepenúltima partida da temporada.

O empate em 0x0 contra o Ferroviário deixou o Leão na 11ª colocação com 22 pontos, um a menos que o Botafogo-SP, último time dentro do G8 - zona de classificação para a segunda fase.

Depois do ABC, o Vitória enfrentará o líder Mirassol na penúltima rodada e fechará a primeira fase contra o lanterna Brasil de Pelotas no Barradão.