Artilheiro do Vitória, Rafinha tem chance de enfrentar o Figueirense

O Vitória pode ter o seu artilheiro de volta. Recuperado da contusão na coxa, o atacante Rafinha, autor de oito gols na temporada, deve encarar o Figueirense na penúltima rodada da Série C do Brasileiro, domingo (18), às 16h, no Barradão.

Nesta quinta-feira (15), Rafinha voltou a treinar com o elenco e não se queixou de dor ao longo da atividade. A informação foi publicada inicialmente pelo site Bahia Notícias e confirmada pelo CORREIO.

O atacante desfalcou a equipe na última rodada da Série C, quando o Vitória empatou sem gols com o ABC, no estádio Frasqueirão, em Natal. Na ocasião, ele foi substituído por Luidy.

Primeiro, Rafinha participou junto com os demais atletas de um coletivo corrido. Em seguida, João Burse promoveu um tático. A atividade foi fechada à imprensa. De acordo com a assessoria de comunicação do clube, o técnico fez diversas interrupções para corrigir posicionamentos e jogadas.

Os laterais Iury e Guilherme Lazaroni ainda não foram liberados e ficaram fora da atividade. O primeiro está em fase de transição e o segundo começou a correr. O elenco do Vitória volta a treinar na manhã de sexta-feira (16), na Toca do Leão.

Uma provável escalação do Vitória diante do Figueirense conta com Dalton, Alemão, Marco Antônio, Alan Santos e Sanchez; Léo Gomes, Dionísio e Eduardo; Gabriel Honório, Tréllez e Rafinha.

O Vitória ocupa a terceira colocação do Grupo C, com cinco pontos, um a menos que o Figueirense, que está em segundo lugar. O ABC é o líder, com oito pontos, e o Paysandu o lanterna, com três. Apenas os dois primeiros colocados garantirão o acesso à Série B de 2023.