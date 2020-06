Artista baiano Paulo Bittenca morre de covid-19 em Salvador

(Foto: Caó Cruz Alves)

O videasta, fotógrafo, empreendedor, ator e diretor cinema baiano Paulo Bittencourt, o Paulo Bittenca, morreu neste sábado (13), em Salvador, de covid-19, doença causada pelo coronavírus. O artista popular vivia pelos teatros e galerias da cidade e era uma figura muito conhecida no meio artístico. Ele, inclusive, frequentemente era visto circulando com sua bicicleta.

Graduando Arquivologia pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), Bitenca estava cursando Bacharelado Interdisciplinar em Artes pela mesma faculdade. No início de maio, Paulo foi internado com crise renal e apresentou febre. No dia 15, testou positivo para a covid-19. Ele foi transferido para o Hospital Geral Ernesto Simões Filho, localizado no bairro do Pau Miúdo, onde seguia até este sábado (13).

Em nota de pesar divulgada neste domingo (14), o professor Messias Guimarães Bandeira, Diretor do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Professor Milton Santos (Ihac/Ufba), destacou que a morte do artista é uma grande perda para a cena cultural da capital baiana. Confira a nota:

"Manifestamos nosso profundo pesar pelo falecimento de Paulo Bittencourt, ex-estudante do Bacharelado Interdisciplinar em Artes, vitimado pela covid-19. Nosso querido "Paulo Bittenca" era fotógrafo profissional, figura ímpar da cena audiovisual em Salvador, que nos tocava com sua serenidade e seu ativismo. Fez parte da primeira turma da Área de Concentração em Cinema e Audiovisual, da Faculdade de Comunicação, e atualmente era estudante do Instituto de Ciências da Informação, da UFBA, atuando ainda como diretor e ator. Circulava pela cena urbana com sua bicicleta que parecia ter o céu como horizonte.

Em nome da Comunidade do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Professor Milton Santos – IHAC/UFBA, expressamos nossas sinceras condolências a familiares, amigos e colegas de Paulo Bittenca. Que ela siga em paz e que a Família seja reconfortada neste momento".

O Núcleo Baiano de Animação e Stop Motion (Nubas) também divulgou uma nota lamentando a morte do artista. "Neste momento de dor, o Nubas presta as mais sinceras condolências pela inestimável perda. Bittenca,como era carinhosamente chamado, era ator e diretor, egresso do Bacharel Interdisciplinar em Artes da UFBA e participou em janeiro do Workshop de Preparação de Atores", diz um trecho do texto publicado no Facebook.

Amigos e colegas de Bittenca também lamentaram a perda. O músico Edson Dantas foi um dos que publicou uma homenagem para o amigo "Bittenca, nunca esquecerei de nossos curtos porém intensos encontros que preenchia o dia com muita leveza! Dos diálogos de silêncio e dos sorrisos que emanava enquanto pedalava pelas ruas de Salvador com a bicicleta mais incrível e esquisita de todas! Seguirá sempre presente!", escreveu.

Confira, abaixo, algumas homenagens publicadas nas redes sociais.