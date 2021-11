Artista holandês expõe no Comércio obras que alertam para o aquecimento do planeta

(Divulgação)

Projeção da exposição Eggcident no Centro Histórico de Salvador

Salvador vai receber uma intervenção urbana do artista Henk Hofstra. O holandês “fritará" quatro ovos gigantes na calçada do Mercado Modelo como um alerta para os impactos das mudanças climáticas e aquecimento global. A iniciativa integra a Virada Sustentável Salvador que será realizada entre os dias 15 e 19 de dezembro. O projeto de arte "Eggcident", que já passou pelos Estados Unidos, Chile, Rússia e China, usa os ovos estrelados como simbologia para a vida no planeta.

Virada sustentável

Cada um dos ovos, quer dizer, das obras, ocupará uma área de 70 m² e poderá ser visto tanto por quem passa pelas ruas do Comércio como também do alto do Elevador Lacerda. Com o tema A mudança que o mundo precisa é cultural, a Virada Sustentável Salvador tem patrocínio da Braskem.

(Divulgação)

O carioca Raul Morão expõe na Roberto Alban Galeria

Artes visuais

O menor carnaval do mundo, exposição individual do artista multimídia carioca Raul Mourão, será inaugurada no dia 9 de dezembro na Roberto Alban Galeria, em Ondina. A mostra reúne 44 obras oriundas de diferentes séries e campos de investigação de sua vasta produção, iniciada na segunda metade da década de 1980. As peças ficam em exibição até 5 de fevereiro de 2022.

(Foto: Ricardo Naiberg/Divulgação)

O movimento Palhaços do Rio Vermelho ganha documentário

Cinema

O movimento Palhaços do Rio Vermelho ganhou documentário com roteiro de José Araripe Jr, direção de fotografia de Paulo Alcântara e direção da cineasta Lilih Cunha. O filme Palhaços do Rio Vermelho – O Curta mergulha na história do movimento e acompanha seu divertido e colorido desfile. A obra não se limita a festa, mas também ao que acontece para sua realização. O documentário está na programação do Canal Brasil e tem estreia no Panorama Internacional Coisa de Cinema, com exibições nos dias 07 e 08 de dezembro, no Cine Metha - Glauber Rocha.

(Divulgação)

Psicanalista Marcelo Veras lança seu terceiro livro

Confinamento

O terceiro livro do psicanalista Marcelo Veras, editado pela LDM, já está à venda na própria LDM que inaugurou nova livraria ontem no Shopping Bela Vista. Ruídos e Silêncios da Vida Confinada, escrito durante a pandemia, avança na reflexão sobre a psicanálise e o mundo contemporâneo iniciada pelo autor em sua última obra Selfie, logo existo. De viagem marcada para Paris, o autor optou por não fazer lançamento presencial.

(Divulgação)

Adriana Régis posa com peças de sua marca

Moda

Após cinco anos na Bahia Marina, a marca Thereza Priore se despediu do local e desembarcou no Vitória Boulevard, no Corredor da Vitória. Além da casa nova, Adriana Régis, criadora da marca de moda feminina, prepara um plano de expansão que prevê a implantação de três novas unidades fora da Bahia em 2022.

Premiação

A turma de arquitetura e decoração tem encontro marcado no próximo dia 2 de dezembro, na Casa Baluarte, no Santo Antônio. É lá que acontece o Prêmio Núcleo Destaque 2021, que vai agraciar 27 profissionais que atuam na Bahia. A festa, exclusiva para convidados, terá decoração de Sonja Nubia Eventos e menu do Bartô Buffet.

Café no museu

O Museu Aleixo Belov, que será inaugurado na próxima quarta-feira (1º), às 18h, no Centro Histórico, contará com um café-bar batizado de Yolo - acrônimo para "you only live once”, um chamado para viver a vida em sua extensão máxima, que viralizou nas redes sociais. O espaço, que terá à frente o chef Rafael Sepúlveda, tem vista para a sala principal do museu, e vai oferecer cardápio variado e brunch aos domingos.

(Divulgação)

Monica e Monica Sacramento, pais da noiva, com o casal Taís e Renan

Bodas na praia

A praia de Inema, na Base Naval de Aratu, foi o cenário escolhido por Taís Bacelar Sacramento e Renan Menicucci para celebrar suas bodas na última sexta-feira (26). A cerimônia, que teve bufê assinado por Fernanda Possa e decoração de Maurício Kurihara, emocionou os convidados e os pais dos noivos, Mônica Bacelar e Marcelo Sacramento e Roberto Pessoa e Denise Menicucci, respectivamente. A união foi embalada pela Orquestra M I durante a cerimônia e Alexandre Peixe na festa restrita às famílias e amigos mais próximos dos noivos.

(Divulgação)

Roberto Pessoa e Denise Menicucci, pais do noivo, com o casal Tais e Renan

Tivoli

João Eça Pinheiro, diretor-geral do Tivoli Ecoresort Praia do Forte está preparando novidades na área de gastronomia para o verão. Além de um sushi-bar, os hóspedes contarão com uma trattoria italiana que ocupará temporariamente o espaço onde hoje funciona o restaurante Sombra do Coqueiral. O japa, contíguo ao restaurante Dendê, já está funcionando, enquanto o italiano abrirá as portas com um menu que vai de massas a pizzas, no próximo dia 10.

(Divulgação)

João Eça, diretor-geral do Tivoli Ecoresort Praia do Forte