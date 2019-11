A artista multimídia Lia Paris lançará em Salvador o álbum MultiVerso, nesta sexta-feira (22). O show, apenas para convidados, será realizado, a partir das 19h, no rooftop do Hotel Fasano, na Praça Castro Alves, onde ela irá apresentar faixa por faixa do seu terceiro trabalho musical.

Artista multimídia, cantora Lia Paris faz show intimista em Salvador (Foto: Reprodução)

O novo disco conta com sete grandes coprotudores, em uma mistura de influências que faz parte da sua obra autoral soft-eletrônica e tropical.

No clima intimista, característico do Fasano, Lia aproveitará a oportunidade para contar sobre o processo criativo de algumas canções. Na estreia europeia de MultiVerso, a cantora e compositora se apresentou no Clube Silencio, do cultuado diretor americano David Lynch, em Paris, onde mostrou toda a sua mescla de música contemporânea com influências artísticas de todo o mundo. Além da capital francesa, ela também fez shows na Alemanha, Espanha e Portugal.

Como foi a estreia europeia de MultiVerso?

A minha estreia na Europa foi um sonho realizado. Foi logo depois de um show no Auditório Ibirapuera, em São Paulo, que também foi um outro sonho, porque é um grande palco. Lançamos em Paris, no Clube Silencio, que foi idealizado pelo David Lynch. Tinha tudo a ver com a proposta conceitual do meu disco, que tem uma pegada, uma proposta surrealista. E o lugar é maravilho. É um clube secreto em Paris.

Qual sua expectativa para o show de hoje, no Fasano?



É maravilhosa porque é um lugar muito lindo. Eu sempre fui muito bem recebida no Fasano. Eu fiz esse ano uma mini turnê Fasano. Fiz show no hotel de Belo Horizonte, no Londra (no Rio), em São Paulo e agora aqui. E todos eles foram diferentes. Fiz com banda e hoje vai ser a primeira vez que farei numa proposta diferente, em formato voz e violão.

É a primeira vez que se apresenta na capital baiana? O que mais lhe atrai na cidade?

É a primeira vez que eu faço um show em Salvador. A semana passada fiz em Trancoso. Estou muito feliz de estar aqui de volta. A Bahia pra mim é um lugar mágico, poderoso. Me atrai muito as cores, os sabores, os cheiros, a mistura, a cultura. Estou muito feliz, muito especial.