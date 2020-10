Artista plástico baiano, Terciliano Jr. morre de câncer aos 81 anos

O artista plástico baiano Domingos Terciliano Alves Jr. faleceu nesta quarta-feira (7), aos 81 anos, após uma luta contra o câncer. Natural de Salvador, ele morreu em sua casa, no bairro de Itapuã, deixando um grande legado à cultura da Bahia. Sobrinho do babalorixá Bernardino, fundador do Terreiro do Bate Folha, e nascido em Salvador, Terciliano foi um observador da religiosidade de matriz africana, retratando orixás, guias, adereços, instrumentos e objetos ritualísticos.

Sua carreira foi iniciada através dos cursos livres da Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia (Ufba) e, de lá para cá, teria realizado mais de 300 exposições individuais e coletivas no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa, sendo reconhecido pela Academia de Artes, Ciências e Letras de Paris em 2008, pela relevância de seu trabalho. Em 2015, a Caixa Cultural São Paulo exibiu uma mostra dele intitulada “A Matriz Africana em Arte”, com 45 telas, 20 objetos em madeira e 40 obras em papel.

O escritor Jorge Amado foi o comprador da primeira obra de arte feita por Terciliano, que foi vendida pelo galerista José Marques Castro, da Galeria Bazarte. O próprio Terciliano contou isso em entrevista à Luciana Accioly Lima, quando ela escrevia sua tese de mestrado em Teoria e História da Arte, apresentada na Ufba.

Em publicação no Facebook, a produtora cultural Suely Melo lamentou a perda do amigo. “Artista reconhecido no exterior, possuidor de um traço lindo e obras coloridas. Usou a arte para encantar. Fui sua produtora por anos”, escreveu.

O mestre de capoeira e mobá de Xangô do Terreiro Aganju, Dadá Jaques também exaltou a arte de Terciliano. "Artista negro de valor gigantesco para a Bahia e para o Brasil. Superou todas as adversidades impostas pelo sistema racista, transformando em arte os elementos da religião afro brasileira de nosso povo. Uma perda irreparável, uma obra que nos alimenta de axé e de esperança", declarou.