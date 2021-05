Artistas e autoridades lamentam a morte de Firmino de Itapoan: 'Inestimável contribuição'

Artistas e autoridades lamentaram a morte do sambista Firmino de Itapoan neste domingo (30). O cantor e compositor morreu na tarde de sábado (29), vítima de um infarto, aos 78 anos. A informação foi confirmada pela família.

As Ganhadeiras de Itapuã afirmaram que a morte do artista "surpreende e entristece". "Dono de uma alegria contagiante, onde chegava fazia festa! Sempre elegante, sua presença era sinal de que a roda de samba ia fazer um passeio pelos clássicos do cancioneiro brasileiro", disseram, em uma postagem no Facebook.

A Secretaria de Promoção da Igualdade Social do Estado (Sepromi) e a Secretaria de Cultura do Estado (Secult) divulgaram notas de pesar.

"A Secretaria de Promoção da Igualdade Racial (Sepromi) destaca os legados de resistência e as relevantes contribuições de Firmino de Itapoan para a afirmação das artes negras através do samba baiano", diz a Sepromi.

Já a Secult destacou os mais de 60 anos de carreira do sambista. "Trabalhando incansavelmente, lançou em 2020 o seu último clipe, 'Na Pisada do Nego', uma homenagem ao Ilê Aiyê. Assim como o mais belo dos belos, Firmino também nasceu na Liberdade, apesar do seu nome artístico homenagear o bairro de Itapuã. Um bamba do samba da Bahia que jamais será esquecido e para o qual seremos sempre gratos por sua inestimável contribuição".

O artista

Apesar do nome artístico homenagear o bairro de Itapuã, Firmino nasceu na Liberdade, em Salvador.

Entre seus maiores sucessos, estão as músicas Boa noite para quem é de Boa noite e Moinho da Bahia Queimou. Ele era considerado um dos representantes da elite do samba tradicional baiano, ao lado de nomes como Batatinha, Riachão e Edil Pacheco.

Firmino foi um dos primeiros cantores a gravar músicas apra blocos afro e afoxés. Também teve uma carreira internacional, tendo feito turnês pela Europa e pela América do Sul.

Em 2011, ele recebeu a medalha Zumbi dos Palmares, honraria da Câmara Municipal de Salvador, pela carreira dedicada ao samba de roda.