Artistas e autoridades lamentam morte de Jotinha: 'Não tinha quem não gostava'

Artistas e autoridades lamentaram a morte do humorista baiano José Luiz Almeida da Silva, conhecido como Jotinha. Ele faleceu na noite desta quinta-feira (5), aos 52 anos, de falência de múltiplos órgãos após contrair a covid-19, em um hospital da cidade de Santo Antônio de Jesus, no recôncavo baiano, onde estava internado desde terça-feira (3), quando deu entrada passando mal.

A informação foi confirmada no início da noite pelo secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas-Boas. “É com muito pesar que recebi a notícia do falecimento do nosso @jotinhadobahea de falência de múltiplos órgãos, ocorrida há pouco, em consequência da #COVID19. Meus sentimentos à família enlutada e a todos que o admiravam”, afirmou o titular da Sesab, em postagem no Twitter.

O prefeito de Salvadro, ACM Neto, comentou que está muito sentido com a notícia. "Era um grande humorista, carismático e dono dos melhores áudios do WhatsApp. Em 2018 e 2019, fez trabalhos muito bacanas para a Prefeitura, divulgando o Natal de Salvador para todo Brasil. Meus sentimentos à família e aos fãs", disse o representante.

O governador Rui Costa também lamentou a perda. "Com tristeza, recebi a notícia do falecimento do nosso querido Jotinha, mais uma vítima da #covid19 na #Bahia. Sua alegria ficará sempre marcada, em especial para os torcedores do Bahia. Meus sentimentos aos seus familiares e amigos", escreveu.

O humorista Tirullipa - que encabeçou uma campanha para conseguir a transferência de Jotinha para um hospital público - homenageou o amigo com um vídeo (assista abaixo) e disse que ele era "filho, amigo e irmão". "É assim que eu quero que o povo lembre de você meu “filho” amigo e irmã. Sorrindo e se divertindo das suas resenhas que sempre encheu nossas vidas de alegrias! Vá em paz meu eterno Jotinha. Pelo amor de Deus, senhor, eu clamo por saúde no nosso país. Coronavírus dos infernos #luto #jotinhaprasempre to arrasado gente", escreveu.

O apresentador e humorista Danilo Gentili disse que está muito triste e afirmou que passou momentos marcantes ao lado de Jotinha. "Tô extremamente triste pelo falecimento do Jotinha - eu era muito feliz sempre que o encontrava. Ele realmente tinha uma presença cativante como poucas. Não tinha quem não gostava desse cara. Muito triste por isso :( Muito mesmo. Fará muita falta", escreveu.

O cantor Manno Góes destacou que Jotinha era a baianidade em forma de gente: "Oh, papá. Que notícia triste. Jotinha deixa um registro de alegria, de diversão, de baianidade. Não tinha como não gostar de Jotinha. Mais uma vítima do Covid. Estava sendo bem acompanhado e tenho certeza de que foi feito o que foi possível. Não tem como não ficar triste com essa notícia. Descanse em paz, Jotinha".

O Esporte Clube Bahia - time do coração do humorista - também prestou uma homenagem: "Alegria, simplicidade e baianidade. Ele era tudo isso e muito mais. Não à toa foi a voz, a cara e o espírito do Esquadrão. Jotinha representa a beleza da nossa gente. A beleza do interior da Bahia. O bom humor que não arreda o pé. O sorriso que cura a dor. Boa viagem, Papá".

O Vitória também compartilhou uma mensagem: "O Esporte Clube Vitória deixa a rivalidade de lado e lamenta o falecimento do humorista baiano Jotinha. Nossos sentimentos à família, amigos e fãs. Vá em paz, papá!".