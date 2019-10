Artistas ensaiam apresentações para canonização de Irmã Dulce; veja vídeo

Flores do campo amarelas e roxas colocadas sobre a grama verde. Diante da imagem de Jesus Cristo e dos cinco beatos que virarão santos no domingo (13), inclusive Irmã Dulce, artistas ensaiaram na manhã deste sábado (12), no Vaticano, as apresentações artísticas que farão na cerimônia de canonização da freira baiana.

Margareth Menezes, Waldonys e José Maurício - o homem que era cego e voltou a ver após rezar para Dulce - receberam as últimas orientações da apresentação que farão na Praça de São Pedro.

"É um momento especial e sagrado. Estou recebendo um presente de Deus. Fico feliz que o exemplo de Irmã Dulce de fraternidade possa atingir as pessoas para construir um um mundo melhor" , afirma Margareth, que nasceu na Cidade Baixa e admira a história de Dulce.

O cearense Waldonys destaca que Dulce representa o amor na sua vida. "Ela representa o amor na sua essência. Estou honrado de fazer parte desse momento", destaca o cantor.

Juntos, eles vão cantar por dez minutos na janela da Basílica de São Pedro abaixo da foto de Irmã Dulce. "Vamos cantar por dez minutos começando às 8h no horário de Roma (3h da manhã). Vamos cantar Doce Kuz, Asa Branca e Romaria, se der tempo. O padre Antônio Maria cantará uma música especial que ele fez para Dulce", explica Waldonys.

Miraculado, nome dado a pessoa que foi o objeto do milagre, o maestro José Maurício orgulha-se de fazer parte das atividades musicais que irão compor a cerimônia. "Me sinto honrado de poder cantar para ela em agradecimento ao que ela fez por mim".

Com os olhos marejados, o padre Antônio Maria chegou na praça de São Pedro, no Vaticano, na manhã deste sábado (12). Devoto de Irmã Dulce, o padre conheceu a freira e está no Vaticano para a celebração da canonização. Ele cantará também na missa que acontecerá na segunda-feira (14) na Basílica de Sant'Andrea Della Valle.

'Ela é uma santa do mundo todo. A canonização tem o efeito de mostrar para o mundo inteiro aquela pessoa que viveu o cristianismo plenamente. O Brasil que é conhecido como terra do futebol e do Carnaval agora é conhecido como a terra de uma santa que deu sua vida pelos pobres e menos favorecidos. Ela dizia que a maior felicidade era fazer o outro feliz", comenta o padre.

Além de Irmã Dulce, serão canonizados os seguintes beatos: John Henry Newman, cardeal, fundador do Oratório de São Filipe Néri na Inglaterra; Giuseppina Vannini (no século Giuditta Adelaide Agata), fundadora das Filhas de São Camilo; Maria Teresa Chiramel Mankidiyan, fundadora da Congregação das Irmãs da Sagrada Família e Margherita Bays, Virgem, da Ordem Terceira de São Francisco de Assis.

O coral em homenagem a Bays emocionou quem estava na praça de São Pedro neste sábado. "Ela era uma mulher de coração enorme", disse a suíça Austin Lhath, devota de Dulce.

Além dos artistas, nesta manhã, representantes de cada novo santo se reuniram também com oficiais do Vaticano para serem informados dos últimos detalhes da cerimônia. "É um evento grandioso e que ficará na história", sintetiza Dom Murilo Krieger, arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil. Ele participou da reunião ao lado de Maria Rita Lopes Pontes, sobrinha de Dulce, Ana Maria, irmã, Sandro Barral, médico da Osid e Ângelo Calmon de Sá, presidente do conselho de administração das Osid.

"Todo mundo já sabia que Irmã Dulce era santa. Agora é um reconhecimento do Vaticano de algo que nós já sabíamos", destaca o banqueiro que ajudou Dulce desde os anos 1950.

