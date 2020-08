Artistas invadem as ruas de Salvador e fazem exposição em placas de outdoor 

Obras de vários artistas, incluindo Carlínio França (acima) e J. Cunha (abaixo) estarão em outdoors de Salvador (fotos: reprodução)

A pandemia do novo coronavírus afetou todos os setores da sociedade, e com a arte não foi diferente. Grandes exposições, congressos, feiras, leilões, tudo teve de ser readequado, ou até mesmo cancelado.

A proposta do “Arte na Rua”, projeto que tem curadoria do artista Zivé Giudice, encontrou, portanto, o terreno ideal para acontecer. A ideia de ter 30 artistas, cada um assinando um outdoor distribuído pela cidade, está em total consonância com os tempos atuais. É a arte sendo vista das janelas de todo tipo: carros e transportes públicos, como um alento para aqueles que precisam sair de casa.

A mostra teve início essa semana e reúne nomes consagrados, como Bel Borba, Almandrade, Caetano Dias, Sérgio Rabinovitz, Pico Garcez, Alberto Pitta, além do próprio Zivé. O princípio central do movimento é criar uma abordagem democrática da arte contemporânea e, através da tomada das ruas, partilhar com o maior número de pessoas o repertório dos artistas da Bahia.

Francisco Senna e Fausto Franco (divulgação)





Museu do Recôncavo Wanderley Pinho passa por restauração

O Museu do Recôncavo Wanderley Pinho, localizado em Candeias, a 60 KM de Salvador, está passando por uma grande obra de restauração e recuperação. A reforma, que deverá ser finalizada em fevereiro de 2021, prevê incorporar o museu ao roteiro turístico da região, como um local que une história, cultura e o setor náutico. No local, onde funcionou o Engenho Freguesia, no distrito de Caboto, haverá também um centro de exposição, restaurante, lugar de contemplação e atracadouro para chegar pelo mar. Ao todo, custará mais de 27 milhões, que será desembolsado pelo Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo (Prodetur), por meio da Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-Ba).

“Nas escavações da obra foram achadas várias estruturas que serão incorporadas ao projeto. Como também terá a recuperação da capela, a pessoa poderá casar e fazer a festa, logo em seguida, ali mesmo”, nos disse o secretário de Turismo Fausto Franco. Ele visitou o espaço, quinta-feira, ao lado do historiador Francisco Senna.

Boi Preto irá reabrir com atendimento nas mesas

Com o iminente retorno das atividades de bares e restaurantes, o Boi Preto já está se preparando para a retomada e estima reabrir entre as próximas quinta (13) e sexta-feira (14). A taxa de ocupação de leitos de UTI para Covid-19 atingiu, quinta-feira, a marca de 60% e, com isso, os estabelecimentos devem ser autorizados pela prefeitura a voltarem a funcionar a partir de segunda-feira.

Contudo, os rodízios ainda não serão permitidos. Segundo o gerente do Boi Preto, Cláudio Pinheiro, o estabelecimento está passando por intervenções de melhorias na estrutura e se preparando para retomar as atividades. “Vamos poder operar com o serviço de buffet, que foi liberado e é nosso forte. Com isso, vamos servir as carnes por pedidos. O cliente pede e nós servimos na mesa”, nos disse. “Assim, esperamos que dê certo para esse retorno, até que a situação seja normalizada”. Localizado na Boca do Rio, o Boi Preto já foi eleito, treze vezes, como a melhor carne da cidade pela Veja Comer & Beber.

Arthur Daltro e Uiara Araújo (foto: Arthur Índio/divulgação)

Rede de apoio

Depois de quatro meses fechado por conta da pandemia do novo coronavírus, o bar Velho Espanha, que funciona nos Barris, chegou à uma situação econômica insustentável. Para tentar ganhar algum fôlego e evitar fechar as portas, os proprietários, Arthur Daltro e Uiara Araújo, decidiram lançar uma campanha de financiamento coletivo. O valor arrecadado será utilizado para pagamento de salários, aluguel e custos fixos de manutenção do prédio. As doações podem ser feitas através de transferência bancária na conta do Velho Espanha Bar e Cultura – CNPJ 28.079.156/0001-29 na CAIXA (Banco 104), Ag.0991, Op. 003, Conta 3498-7.

Sala virtual

O desembargador e ex-presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, José Edivaldo Rocha Rotondano, está passando a quarentena em Praia do Forte. De lá, tem trabalhado de forma remota. “Estou fazendo todas as sessões e reuniões por videoconferência e foi criada uma sala virtual para o gabinete, onde podemos atender os advogados e isso ocorre todos os dias”, relatou.

Luiza e o marido, o empresário Gercino Coelho Filho (foto: divulgação)

Parabéns pra você

Gercino Coelho Filho celebra 30 anos de idade, neste sábado, durante almoço intimista, em família. Gercino Filho vem seguindo os passos do pai, Gercino Coelho, e está em franca ascensão no mundo empresarial, atuando, principalmente, à frente do Grupo GNC.

Presente especial

O site Alô Alô Bahia vem realizando uma série de ações ao longo de todo o período de quarentena, com o intuito de conectar marcas a pessoas que estão em isolamento, em suas casas. A próxima será neste domingo, em parceria com a Tio Sam Bebidas, que pertence ao grupo Hiperideal. Juntos, irão celebrar o Dia dos Pais, presenteando empresários com o whisky Johnnie Walker Gold Label. A ação também marcará o lançamento da loja on-line da Tio Sam dentro do aplicativo Hiperideal.

Novo casal

Rafaela Carneiro e Rodrigo Aouad estão curtindo a quarentena coladinhos. O novo casal tem sido visto com frequência em pequenos encontros. Além disso, os dois têm dado pistas do romance durante postagens e marcações nos Stories. Tudo discretamente, mas mostrando o chamego entre eles.

Panorama

- Arquiteto baiano radicado em São Paulo, Nildo José acaba de inaugurar seu novo escritório. Funciona na Rua Aspicuelta, na Vila Madalena.

- Elsimar Coutinho passou por um procedimento de traqueostomia, quinta-feira, no Sírio Libanês, onde está internado para tratar um quadro de insuficiência respiratória aguda, decorrente do novo coronavirus.

- A partir do próximo dia 20, a Casa Rosa, localizado no Rio Vermelho, promove exposição virtual. Batizada de Benção, contará com participação de mais de 60 artistas baianos.