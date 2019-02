Artur admite: 'Chegamos e não fomos eficientes para fazer o gol'

"Não fomos eficientes para fazer o gol", admitiu o atacante Artur, do Bahia, ao deixar o gramado do estádio Luis Franzini, em Montevidéu, em entrevista à Rádio Metrópole. "Fizemos dois bons jogos e pecamos no detalhe, chegamos muito na frente, mas faltou ser eficiente para fazer o gol. Chegamos, chegamos e não fizemos", completou o jogador. O empate em 0x0 com o Liverpool, nesta quinta-feira (21), no Uruguai, resultou na eliminação do time na primeira fase da Copa Sul-Americana.

No primeiro jogo contra o Liverpool, a equipe baiana amargou derrota por 1x0 na Fonte Nova. "Faltou caprichar um pouco no terço final. Perdemos uma classificação por uma desatenção nossa, um gol que tomamos. Fizemos dois bons jogos e infelizmente o resultado não veio", analisou o zagueiro Jackson.

"Serviu como aprendizado. Não podemos dar bobeira em nenhum momento do jogo. É levantar a cabeça e seguir em frente. Domingo já temos um jogo importante", avisou Artur.

No domingo (24), o tricolor joga pela Copa do Nordeste, às 19h, contra o Fortaleza, no estádio Castelão, na capital cearense.