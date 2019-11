Artur reclama de erros grosseiros na marcação do Bahia

O Bahia até conseguiu sair na frente contra o Flamengo em jogo que aconteceu neste domingo (10), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas não conseguiu segurar a pressão e sofreu a virada, acabando derrotado por 3x1 depois de sofrer durante o primeiro tempo inteiro.

Foi a terceira virada que o Bahia sofreu no Campeonato Brasileiro. Antes disso, o tricolor já tinha saído na frente contra Botafogo e Ceará para acabar derrotado no apito final. Atacante do Bahia, Artur creditou esta última derrota às falhas da marcação tricolor. Ele entende que o Bahia deu vacilo em todos os três gols do Flamengo e cobrou uma mudança de postura para ter dias melhores.

"A gente sabia da dificuldade [de enfrentar o Flamengo]. Sempre falamos que erro grosseiro nesses jogos grandes não podem acontecer. Infelizmente, novamente aconteceu. Nos três gols teve erro de marcação, não acompanhamos Gabriel no último gol. Tem que olhar o que está errando, colocar a cabeça do lugar e não se abater", avaliou o camisa 98.

Artur está fora do próximo jogo do Bahia, contra o Palmeiras, no próximo domingo (17). Por dois motivos: antes de qualquer coisa, ele pertence ao time paulista e não pode enfrentá-lo por conta de uma cláusula contratual. Além disso, Artur foi convocado para defender a seleção olímpica no TOrneio de Tenerife, na Espanha, e vai se juntar aos comandados pelo técnico André Jardine.

Artur sequer retorna para Salvador. Do Rio de Janeiro, ele se junta aos outros 22 jogadores convocados antes de partir para a Espanha. O atacante de 21 anos estará à disposição do Bahia para o jogo contra o Goiás, no Serra Dourada, no dia 23 de novembro.