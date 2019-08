Artur sobre convocação à Seleção: 'Honrado em defender meu país'

Convocado para a seleção olímpica, o atacante Artur, do Bahia, usou as redes sociais para comemorar o feito. Em sua conta no Instagram, ele lembrou dos companheiros do clube ao celebrar o momento.

"Muito contente e honrado em poder voltar a defender o meu país, agora pela Seleção Brasileira Sub-23. Conquista que vem, primeiramente, graças a Deus. Agradeço também ao Bahia e meus companheiros, meu estafe por todo suporte e minha querida família por todo apoio. É seguir trabalhando no dia a dia para chegar bem e seguir em busca dos objetivos".

Como o próprio jogador revelou, essa não será a primeira vez que Artur vai defender a seleção brasileira. Ele possui passagens pelas equipes de base e em 2017 integrou o time brasileiro no Sul-Americano sub-20, disputado no Equador.

Este ano, Artur fez 37 jogos com a camisa do Bahia e marcou seis gols. O atacante deu ainda nove assistências, sendo o principal garçom do tricolor na temporada. Na seleção olímpica, ele vai disputar os amistosos contra Colômbia e Chile, nos dias 5 e 9 de setembro, respectivamente, ambos no estádio do Pacaembu, em São Paulo.

Por causa da convocação, Artur vai desfalcar o Bahia na partida contra o Vasco, dia 7 de setembro, pela 18º rodada da Série A, no Rio de Janeiro.