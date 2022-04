Uma árvore caiu na manhã desta quinta-feira (21) na Rua da Faísca, no Dois de Julho. Não houve feridos no incidente, que aconteceu perto da sede do Procon.

Um poste de luz foi atingido. A rede de fiação próxima impediu que a árvore tombasse inteiramente. Apesar disso, o fornecimento de energia na área não foi interrompido.

Segundo a Transalvador, houve interrupção do tráfego com desvio pelo Largo dos Aflitos, por conta da queda da árvore.