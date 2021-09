Árvores e a evolução da vida

A preservação das florestas nativas tem sido tema constante quando a pauta é preservação do meio ambiente. Tanto é verdade que a Organização das Nações Unidas, em 2015, elencou 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, onde assuntos relacionados à proteção ambiental foram colocados como metas que devem ser atingidas até 2030.

E, no Dia da Árvore, um questionamento se faz necessário: o que estamos fazendo de concreto para a preservação deste elemento tão importante para nossas vidas? Muito mais do que um símbolo de nossas florestas, as árvores são as responsáveis por sequestrarem e estocarem carbono, contribuem para manter a qualidade do ar, além de serem grandes aliadas do solo e dos animais.

Quando tomamos conhecimento pela imprensa sobre notícias alarmantes referentes a devastação de florestas ficamos preocupados com o que o futuro nos reserva. Entretanto, há movimentação de alguns setores para garantir a preservação de florestas nativas, entre eles de celulose e papel, onde a árvore do eucalipto representa a base de sua cadeia produtiva.

O mais importante é compreender como o eucalipto pode contribuir com a preservação das florestas nativas. Há diversos produtos presentes no nosso dia a dia que são oriundos da madeira. Por isso, é muito importante que essa matéria-prima seja originária de florestas plantadas, não de madeira nativa. O eucalipto usa a mesma quantidade de recursos que outras plantas. A diferença é que ele é mais eficiente em converter os recursos em biomassa. Vale reforçar ainda que florestas plantadas como as da Bracell, que contam com manejo correto, retiram a pressão das florestas nativas e contribuem para o sequestro de carbono da atmosfera.



O cultivo por meio das florestas plantadas traz inúmeros benefícios para o desenvolvimento de ambientes com alta diversidade. As operações florestais da Bracell privilegiam a conservação dos recursos naturais, práticas conservacionistas que permitem a contenção e conservação da água, e a manutenção dos resíduos pós-colheita e a formação do mosaico eucalipto e nativas.



Nossas florestas plantadas são nossas fontes de matéria-prima naturais e 100% renováveis. Por meio dos mosaicos florestais, favorecemos a biodiversidade, os serviços ecossistêmicos e as paisagens, garantindo impacto ambiental positivo das nossas operações. Sustentabilidade e preservação caminham juntas na Bracell.



Desta forma, há sim muito a comemorar neste Dia da Árvore. Os resultados mostram que estamos buscando constantemente o equilíbrio ambiental, por meio da harmonia entre os componentes naturais e produtivos e os monitoramentos da fauna e flora em nossas áreas, pois acreditamos que, desta forma, contribuímos para uma melhor qualidade de vida das pessoas e a preservação ambiental.

João Carlos Augusti é gerente de Meio Ambiente e Certificações da Bracell