As 10 melhores séries de 2019

O ano chega ao fim e é momento de fazer aquele exercício de escolher o que passou de melhor. Vale ter em mente sempre que é apenas uma lista, sempre pessoal e com lacunas: não dá para ver tudo! Só no ano passado foram quase 500 séries roteirizadas, segundo estudo do canal FX feito nos EUA. Isso é 85% a mais do que ia ao ar em 2011. A variedade de serviços também só cresce - e olha que nem todos chegaram aqui ainda, como a Disney+ com seu Baby Yoda (The Mandalorian).

Mas a gente tenta correr atrás porque é uma corrida gostosa. E vamos às escolhidas!

Fleabag (BBC/Amazon Prime)

Depois de uma primeira temporada boa, Fleabag conseguiu dar um salto de qualidade e entregar uma temporada de televisão perfeita. Seguindo na estratégia de uma narração que quebra a quarta parede (o que aqui, chocantemente, não parece algo cansado), a série focou de maneira mais intensa nas interações entre os personagens. São seis episódios sem um momento a mais nem a menos que o necessário.

Watchmen (HBO)

A ideia de adaptar Watchmen para TV era arriscada. Nos cinemas, rendeu um filme não muito memorável, e a existência de uma base de fãs grande e cheia de expectativa, além da lendária falta de interesse do criador Alan Moore em adaptações do seu trabalho nos quadrinhos, pareciam assustar. Damon Lindelof assumiu o projeto tentando afugentar tudo isso. De cara preferiu chamar de remix, não de adaptação. E ele conseguiu criar uma série desafiadora, que trouxe os conceitos da HQ para mais perto do momento em que vivemos, colocando no centro a história das relações raciais nos EUA. Chegou na reta final com alguns dos melhores episódios do ano e amarrou bem tudo, deixando a porta entraberta para ter, ou não, uma nova temporada. Imperdível.

Bojack Horseman (Netflix)

Figurinha repetida nas minhas listas, Bojack Horseman deu início ao que será sua temporada final (os últimos episódios ficam disponíveis na Netflix a partir do dia 20 de janeiro). Chegou o momento de acerto de contas para Bojack, novamente em uma tentativa de se reabilitar do vício em alcóol e tudo que isso gerou em sua vida. Os outros personagens também passam por momentos de redefinição. Princess Carolyn tenta equilibrar seu vício em trabalho e necessidade de sucesso profissional com a vida de mãe solteira. Diane quer quebrar velhos padrões ao iniciar um novo relacionamento. Como sempre, Bojack trata desses temas de uma maneira inteligente e tocante, mas sem deixar de lado o humor. Que venha o final.

Olhos que Condenam (Netflix)

A minissérie de Ava Duvernay é baseada no caso real de cinco jovens negros e latinos que foram erroneamente condenados pelo estupro de uma mulher em Nova York. É um trabalho emocional e extremamente bem dirigido, que tem ainda um grupo de atores jovens muito bem talentosos (destaque para Jharrel Jerome) ajudando a levar para as telas essa história de brutalidade e racismo.

Sucession (HBO)

Com um toque de novelão familiar, Sucession é viciante e se encontrou totalmente nessa segunda temporada, depois do trabalho de estabelecer o contexto e os personagens da primeira. A série conseguiu expandir seu universo e manter o interesse na questão que a norteia (quem vai ser o herdeiro, afinal?). Uma espécie de disputa pelo trono moderna e rica, entregue em episódios semanais irresistíveis.

Dark (Netflix)

A segunda temporada de Dark mergulhou ainda mais fundo na mitologia e viagem do tempo que cimenta o seriado. Sabemos que séries de ficção científica e mistério dependem ainda mais que a maioria da conclusão - um final fraco costuma jogar uma luz não favorável a tudo que veio antes -, mas nesse meio da sua dita trilogia, Dark conseguiu expandir, incluindo novas linhas do tempo e trazendo novas ideias. Às vezes parece um grande quebra-cabeça e é de fato esse tipo de história. Mas também, como toda história de viagem no tempo, traz ao cerne discussões sobre livre arbítrio e determinismo, religião e ciência, destino e liberdade.

Chernobyl (HBO)

Mais uma minissérie baseada em fatos reais, que conta o desastre nuclear de 1986 em Chernobyl (quer saber o que é verdade e o que foi liberdade criativa? Clica aqui). Apesar de tratar de histórias de dor e desespero, a mini nunca é grosseira ou sensacionalista. As falhas que levaram ao acidente vão sendo expostas ao mesmo tempo em que vemos os esforços dos que buscam diminuir as consequências do caso e o custo humano de tudo aquilo.

Boneca Russa (Netflix)

Já faz tempo que estreou, mas não dá para esquecer de Boneca Russa! Ao longo dos oito episódios, a série usa a repetição de sua estrutura para aprofundar os personagens e brincar com as expectativas dos telespectadores. Qual a mecânica que está por trás da protagonista reviver o mesmo dia depois de cada morte bizarra? A série sabiamente nem entra nessa questão (seria outro tipo de história se entrassemos nisso). Natasha Lyonne, principal mente por trás da série, também vive a protagonista com uma energia notável.

Years and Years (HBO)

Um futuro distópico nem tão distópico assim. A história foca em uma família normal, a imprensa britânica, recheada de xenofobia, e uma política que saiu das fileiras de celebridades de mídia e conquistou o público com um jeitão populista. A série começa no tempo presente e vai avançando rumo ao futuro junto com a família Lyons e nos apresenta mudanças violentas, mas que hoje em dia não parecem muito fora de uma realidade possível. Em 2024, vemos as implicações no mundo de políticas focadas em xenofobia e sem preocupação com o meio ambiente levadas adiante por vários líderes mundiais.A sensação ao assistir pode inclusive ser parecida a de assistir um noticiário, nos enchendo de ansiedade. A série consegue encapsular bem vários sentimentos atuais, a frustração, paranoia, sensação iminente de que algo ruim vai acontecer, a ideia de que estamos presos a um caminho sem volta para algo pior. Aqui e ali, na reta final, há uma derrapada, mas o saldo é muito positivo.

Inacreditável (Netflix)

Um gênero que estamos cansados de ver (bom, eu, particularmente, não), mas com uma nova perspectiva. Esse caso de polícia baseado em fatos reais não se preocupa em explicar as obssessões e problemas mentais do agressor, mas sim na experiência das vítimas que buscam sobreviver depois de um ataque sexual. Para completar, a minissérie traz duas mulheres trabalhando juntas para desvendar o caso - em excelentes atuações de Merritt Wever e Toni Collette. A história da garota que teve sua denúncia de estupro desacreditada inicialmente pela polícia - e demorou anos até ver a justiça ser feita - é por vezes dolorosa, mas também uma das histórias mais poderosas contadas por uma série esse ano.

