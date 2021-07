'As 300 mil doses devem chegar em 15 dias', diz Rui sobre a Sputnik

As 300 mil doses da Sputnik V liberadas para aplicação na Bahia devem chegar por aqui em 15 dias. Foi isso que afirmou o governador Rui Costa em coletiva de imprensa na tarde desta sexta-feira (9). De acordo com Rui, a gestão estadual está resolvendo pendências burocráticas para garantir a aplicação do imunizante já na chegada.

"Tem sim uma expectativa, estamos resolvendo burocracias e assinando agora um termo de compromisso que é uma das 28 exigências da Anvisa porque queremos agilizar o processo para que, daqui a 15 dias quando devem chegar às 300 mil doses, elas sejam prontamente aplicadas", afirmou o governador.

Ainda para priorizar a velocidade no transporte e na aplicação do imunizante, Rui voltou a garantir que a vacinação com a Sputinik V será concentrada em poucos municípios.

"A primeira remessa será aplicada .lem cinco cidades do estado que estão a um raio de 100 quilômetros de Salvador para facilitar a distribuição. Em cinco apenas porque precisamos avaliar os efeitos da Sputnik, comprovar sua eficácia e garantir que todo o volume de vacinas comprada sejam liberadas para que possamos vacinar todos os baianos", concluiu Rui, que informou que as cidades que receberão o lote só serão definidas no momento em que as doses já estiverem em solo baiano.

Ribeira do Pombal

As declarações de Rui foram dadas em entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira (9), em Ribeira do Pombal, onde o Governo do Estado inaugurou a Policlínica Regional de Saúde, que atenderá 16 municípios que integram o Consórcio de Saúde Nordeste II que passa a contar com atendimentos de média e alta complexidade em diversas especialidades como tomografia, mamografia, ressonância magnética, endoscopia e eletrocardiograma.

No momento da entrega, Rui afirmou que a policlínica traz um serviço médico de alta qualidade para todas as cidades do consórcio.

"Me emociono em ver um equipamento desse aqui no sertão, no nordeste do estado. É mais um passo para regionalizar a saúde pública porque são estruturas de saúde de alta complexidade e com equipamentos do mais alto nível para reforçar a atenção básica em saúde no estado", falou.

Para Ribeira do Pombal, as boas notícias não param na instalação da unidade de saúde. Por lá, mais duas obras também foram concluídas: os novos leitos de UTI Adulto e Neonatal do Hospital Geral Santa Tereza e a nova sede do Colégio Municipal Maria Menezes da Conceição.

Com a inauguração, a Bahia chegou a marca de 19 policlínicas regionais de saúde. A de Ribeira do Pombal vai beneficiar os municípios de Adustina, Antas, Banzaê, Cícero Dantas, Cipó, Coronel João Sá, Fátima, Heliópolis, Nova Soure, Novo Triunfo, Olindina, Paripiranga, Ribeira do Amparo, Ribeira do Pombal, Sítio do Quinto e Tucano. O valor investido em obras de mais equipamentos e veículos ficou em torno de R$ 29 milhões.