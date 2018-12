As bênçãos da mãe: baianos celebram a fé em Conceição da Praia

Foto: Betto Jr/CORREIO

Talvez em Nossa Senhora, Ginalva enxergue e sinta a força de quem lhe foi arrancada tão cedo. Ainda muito menina, perdeu a mãe. Junta às três irmãs e ao único irmão, foi criada pela avó, Constância. Aproximou-se da santa, Oxum no Candomblé e Umbanda, na dificuldade de uma juventude cheia de trabalho. No dia da padroeira da Bahia, foi à Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia celebrar as bênçãos de uma mãe.

A família de Ginalva Rocha, 61, é um núcleo de matriarcas. As mulheres, como ela, trazem na trajetória um histórico de superações. Foi da avó que herdou o apego a Conceição da Praia, mamãe e mainha na boca dos devotos. Nunca precisou ter filhos para confirmar o amor de mãe.

“A benção [de uma mãe] é sagrada. Pode ser o pior filho do mundo... Senti tanta generosidade dela comigo”, diz, emocionada.

Ginalva: fé na mãe (Foto: Betto Jr)

Foi justamente pela fé no poder do amor que os fiéis agradeciam e pediam a Nossa Senhora. Lágrima nos olhos, Robson Bahia, 45, também chegou à santa para lembrar o amor de uma mãe que se foi. E pedir por dias melhores em 2019. Na gravidez, a irmã de Robson, Patrícia, descobriu um câncer. Um ano e meio depois, não resistiu à doença. Devota, deixou ao irmão o pedido: perpetuar sua fé na santa.

“Nossa senhora, minha mãe Oxum, é muita viva para mim, por isso. Eu sou filho dela. Sei que tudo que uma mãe dá é o que ela tem, é amor, carinho”

Hoje, na Basílica, Robson cumpria, vestido com o amarelo de Oxum, a promessa. Fazia parte de um grupo de fiéis que persistem na tradição aparentemente ameaçada. Na festa deste ano, a Irmandade calcula a presença de x pessoas; ano passado, foram, em média, 20 mil fiéis. Também por isso, Dona Joana, 76, venceu a idade para chegar à Igreja, manter vivo o hábito religioso e reforçar os vínculos e pedidos à Mãe.

Andou da Estação da Lapa até a Igreja, a dois quilômetros de distância, somente para homenagear a padroeira. Desde os 14 anos, quando chegou de Salvador vinda de Santo Antônio de Jesus, se apega à força da mãe. “Minha mãe era devota. Sinto que ela, Nossa Senhora, dá muita força. Triste de nós se não fosse ela”.

Cortejo para ela

A roupa de Iane Pinho, 35, em homenagem a Oxum, era completamente amarela. Vestia para a mãe que tanto lhe ajudou ao longo dos anos. “Minha família já era da Umbanda. Quando eu tinha 20 anos, comecei a frequentar. Desde então, minha relação com Oxum é forte”, afirma a gerente financeira. É filha de Iansã, outra mulher forte e guerreira. Mas estende as homenagens e os pedidos a toda a força feminina.

“Em tempos tão difíceis, venho aqui pedir que mãe Oxum encha o coração de seus filhos de amor. É o que prevalece, no final das contas”.

Ao lado de Iana, a amiga Luane Reis, 30, tentou resumir a razão de tantos pedidos e agradecimentos para Conceição da Praia. “É toda a representação do amor. A benção de mãe acolhe, conforta... essa é a grande diferença de receber dela a benção”, acredita ela, pela primeira vez na Basílica para as homenagens.

As duas chegaram pouco antes da quarta missa do dia, presidiada pelo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, às 8h30. Antes, duas missas já tinham acontecido na Basílica, desde as 5h até as 7h. “Tenho certeza de que ela sempre intercederá por todos nós”, falou Dom Murilo, aos fiéis. A Irmandade não tem estimativa de público, embora a presidente Marília Gabriela afirme: “A Basílica estava super lotada”.

Nas ruas do Comércio, onde acontece a procissão que retornou às 12h10 para a Basílica, Maria de Lourdes, 58, acompanhou a caminhada. As ruas, para ela, são sempre "menos lotadas". "Eu venho porque hoje é como um aniversário. E um aniversário de mãe... quem abandona aniversário de mãe na metade", perguntou. Sem resposta, seguiu Comércio adentro em busca somente do amor de sua mãe. Da mãe de todos os fiéis.

Veja calendário das próximas festas populares:

Dia 13 de dezembro, festa de Santa Luzia.

De 28 de Dezembro de 2018 até 1 de Janeiro de 2019, Festival da Virada Salvador.

De 31 de dezembro a 1º de janeiro, Procissão do Nosso Senhor dos Navegantes - Festa da Boa Viagem.

Dia 6 de janeiro de 2019, Festa de Reis, na Lapinha.

Dia 17 de janeiro de 2019, Lavagem do Bonfim.

Dia 21 de janeiro de 2019, 'Segunda-Feira Gorda' da Ribeira.

Dia 31 de janeiro de 2019, festa para São Lázaro, na Federação.

Dia 2 de fevereiro é dia de saudar Yemanjá, a rainha do mar.

Dia 21 de fevereiro, Lavagem de Itapuã.

De 27 de fevereiro a 5 de março acontecerá o Carnaval.