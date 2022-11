As cores da nossa Seleção na moda: é o brazilcore

Não tem jeito! Todo mundo quer usar as cores da nossa bandeira para torcer pela seleção brasileira. A Sommer entrou na onda da brasilidade e preparou uma seleção especial de peças para quem quer curtir a copa do mundo com estilo. O vixe amou a ideia de montar um visu todo com apenas um dos tons, injetando uma vibe bem street, como vemos na campanha da marca usando o amarelo. Uma maneira de ser original e ainda assim entrar no climão da tendência batizada de brazilcore.





Verão pink

Um corset de tricô bem pensado pode fazer a diferença na sua produção. Se a escolha tiver um tom de rosa, casa bem com o climão de Verão e deixa o lookinho conectado com as informações de moda. Esse achadinho faz parte da nova coleção da Zara e você leva para casa por R$ 199.

Street visu

Boys descolados que estão atrás de um boné cheio de bossa para incrementar o look de todo santo dia, olhos abertos para essa aposta da Bolovo, capaz de dar aquele toque urbano que a gente adora. Custa R$ 169.

Deixa brilhar

Os tamancos mais pesados de salto viraram febre e despontam em versões cada vez mais fashionistas. Dá só uma espiadinha no modelito da Ziovara todo trabalhado no brilho. Dica de stylist: use com uma calça jeans wide leg e um top de paetês e o visu balada está garantido. Preço: R$ 199,9.

Puro charme

Vamos combinar que fazer uma refeição usando um bowl feito de cerâmica tem lá seu charme. Sem falar que esse hábito é uma tradição antiga dos orientais, já que conservam a temperatura do alimento por mais tempo. Rolou sentimento? Então confere as opções do e-commerce do Projeto Crie. Custa R$ 39,9, uma unidade que cabe 250 ml.

Só no conceito

Quem entrou na vibe futurista das armações de óculos conceito que muito combinam com produções bem esportivas presta bem atenção nesse modelo bafônico. O acessório combina com aqueles que não tem medo de ousar e ainda é amigo do bolso, sai por R$ 15,99. Onde achar? Lojinha virtual da Shein.

***

Nota 0

Voo lotado e um passageiro começa a assistir um filme no celular sem fone de ouvido. Resultado? Todas as pessoas à sua volta incomodadas com o áudio. Sem noção!

Nota 10

Uma fashionista comprou dois pares de Havaianas, uma verde e uma amarela e usou cada pé de uma cor para torcer pelo Brasil com criatividade. Cool!