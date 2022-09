As crianças, a fonoaudióloga e a saúde mental na pandemia

Talvez, um dos males mais extensos da pandemia - além das mortes, é claro - vem sendo e será percebido ainda mais aos poucos, em casos diversos e de diferentes formas: a saúde mental.



Durante a semana, o CORREIO mostrou a história de uma fonoaudióloga que havia sido denunciada por tentativa de sequestro de algumas crianças na capital. O modus operandi era comum: chegava de mansinho, querendo brincar com as crianças, e, de repente, corria com elas para longe dos pais, que, desesperados, conseguiam resgatar seus filhos.



Em alguns casos, a mulher insistia, se colocava como familiar ou conhecida dos pais, de forma que as pessoas ou se perguntavam de onde conheciam ela, ou se ela era louca. A partir da exposição do caso pelo jornal, diversos outros casos, por toda a cidade, surgiram, com registro de ocorrência policial, inclusive, e a mulher acabou indo depor, sozinha, numa delegacia.



A delegada Simone Moutinho percebeu que ela não tinha condições mentais de depor e a encaminhou para um centro de saúde, de onde foi mandada para o Hospital Psiquiátrico Juliano Moreira. Segundo a delegada, a fonoaudióloga relatou que tentava fazer uma espécie de recreação com as crianças, já que elas sofreram muito com o isolamento social da pandemia.



Ou seja, aparentemente, temos um caso de uma pessoa com problemas de saúde mental preocupada com a saúde mental das crianças. A situação como um todo serve para refletir o quanto é necessário que a atenção à saúde mental seja cada vez mais uma política pública no país.

Futebol: medidas repetidas não vão resolver violência

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP/BA) pediu e a Justiça acatou a suspensão das maiores torcidas organizadas de Bahia e Vitória. A medida do MP/BA foi mais pesada desta vez, mas repete uma estratégia - ao menos, a priori - que não melhorou nada na questão da violência entre torcidas: punir apenas do ‘CNPJ’, como se diz popularmente. A Justiça já determinou a suspensão das organizadas dos estádios de todo o país por dois anos e fechamento de sedes, entre outras medidas.



Mas é bom que se lembre, os confrontos têm acontecido bem longe das praças esportivas. É uma questão de segurança pública e precisa ser tratada como tal. É preciso que quem comete crime seja identificado e punido. O grande exemplo da impunidade é que um membro da organizada do Bahia que participou do atentado ao ônibus do clube, em fevereiro, estava envolvido em uma briga com a organizada do Vitória no início do mês. E os membros da organizada do Vitória que participaram da mesma briga estavam livres para, se vacilar, ainda pegar o 2º tempo do jogo do Leão que aconteceu no mesmo dia.

Harmonia acabou

Alguma briga teve e a harmonia acabou, levando com ela, o Harmonia do Samba. No entanto, para alegria dos fãs, Xanddy segue. O cantor utilizou as redes sociais para anunciar o fim da banda na quarta-feira (14). Ele disse que continuará em carreira solo, apenas como "Xanddy Harmonia" e que irá levar com ele toda a banda e a equipe técnica. Assim, pressupõe-se que o entrevero que acusou o fim do uso do nome do grupo - na prática, é isso - aconteceu com gente mais acima...

Para sempre, Godard

O diretor francês Jean-Luc Godard morreu aos 91 anos, informou na terça-feira (13) o jornal Libération. Figura central do movimento Nouvelle Vague, Godard revolucionou o cinema no final dos anos 1950 e nos anos 1960. Ao longo da carreira, o diretor fez mais de 40 longa-metragens, além de curtas, documentários e vídeos de músicas. Suas obras mais conhecida são Acossado (1960) e O Desprezo (1963). O cineasta francês teve um suicídio assistido, recurso legal na Suíça, onde o diretor passou parte da vida. "Ele não estava doente, apenas esgotado", contou um familiar ao jornal Libération. "Foi decisão dele".

Virada salvador anuncia atrações

Após dois anos sem Réveillon, a capital baiana voltará a ter uma festa pública. O Festival Virada Salvador vai acontecer de 28 de dezembro a 1° de janeiro e parte da grade de atrações também foi divulgada. Ao todo, serão 36 atrações, totalizando 70 horas de música. Nomes como Ivete Sangalo, Claudia Leitte, Bell Marques, Alok, Durval Lélys, João Gomes, Wesley Safadão, Gusttavo Lima e Léo Santana já estão confirmados.

