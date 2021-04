As homenagens aos 80 anos do Rei Roberto Carlos

Roberto Carlos (Foto Divulgação)





O cantor e compositor Roberto Carlos completa 80 anos dia 19 de abril. A ideia era comemorar ao lado do público, com uma grande turnê nacional. Mas veio a pandemia da covid-19 e o projeto foi suspenso. Mas a data não passará em branco. A Globo planeja a exibição, em seus canais, de um especial sobre a vida e a carreira do artista com imagens de arquivo e depoimentos atuais, dele e de colegas de profissão.

Discute-se ainda a possibilidade de uma live show para o dia 18 (domingo), transmitida pelo YouTube e pela TV, a partir do estúdio particular de Roberto, no Rio de Janeiro. Ele também deve ser atração nos programas Domingão do Faustão e Conversa com Bial, entre outros.

E mais: serão lançados três livros sobre o Rei: Querem Acabar Comigo, escrito pelo pesquisador Tito Guedes, que acaba de chegar às livrarias e no formato e-book; uma nova biografia do artista, Roberto Carlos, Outra Vez, escrita por Paulo Cesar Araújo, autor de Roberto Carlos Em Detalhes (2006), recolhido do mercado em 2007 após acordo judicial do artista com a editora Planeta; e Roberto Carlos– Por Isso Essa Voz Tamanha, do jornalista Jotabê Medeiros, da editora Todavia, que será lançada dia do aniversário do artista.





Marcionilio comemora aniversário e faz live em homenagem a Jorge Portugal





Marcionilio (Divulgação)

Nome de destaque no início da cena Axé o cantor Marcionilio (irmão de Alobened da Banda Mel) vai comemorar seus 61 anos e 45 de carreira com uma apresentação especial, batizada de Marcionilio Prado – Som de Cor. O projeto musical será exibido em seu canal no YouTube e Facebook, amanhã, às 20h. No show, Marcionilio vai homenagear o cantor e compositor Jorge Portugal, autor da música Queira ou Não Queira, em parceria com Roberto Mendes, gravada no LP Sinta o Perigo, de 1988.

Durante a live, que será exibida no dia do aniversário, diversos artistas que fizeram parte da sua trajetória farão uma homenagem ao artista. Entre eles, Carlinhos Brown, Daniela Mercury, Durval Lellys e Roberto Mendes. Marcionilio promete mesclar novas composições autorais com clássicos gravados no decorrer da sua carreira, como Eva Alegria, Frevo do Eva e Táxi.





Ivanna Souto está na campanha de reabertura do Teatro Unimed

Ivanna Souto (Foto Divulgação)

A produtora e agitadora cultural Ivanna Souto, do staff de Carlinhos Brown, é uma das convidadas, ao lado de artistas, jornalistas e outras personalidade, da campanha de reabertura do Teatro Unimed, em São Paulo. O espaço tem como Diretora Executiva Neli Casemiro, ex- empresária da cantora Daniela Mercury. “Por aqui vamos retomar nossa programação on line (as apresentações são gravadas no teatro e disponibilizadas no nosso site e de graça) mas, antes, pensamos numa campanha de abertura. A intenção é convidar algumas pessoas próximas que possam confirmar a importância da atividade cultural em tempos de calamidade. Já foram convidadas além de Ivanna, Monique Gardenberg, Bete Coelho, Regina Braga, os jornalistas Raul J. Lores e Sergio Roveri e a Dra. Cris Olivieiri”, contou Neli.





Única

Nesta sexta (8)Amanhã às 19h, a cantora baiana Ayá lança a música e o videoclipe Única, samba-reggae assinado por ela e Vito Tito, com produção do músico Felipe Guedes. O trabalho pode ser visto nas plataformas de streaming, além das redes sociais de Ayá.





TUM-TUM-TUM*

1 . Ainda como reflexo da Pandemia, a Promoação Eventos e a Núcleo 55, que realizariam no último mês de março o cruzeiro Vumbora pro Mar, bateram martelo para o período de 5 a 8 de novembro, para a realização do projeto, que terá Bell Marques como anfitrião. Com saída do Porto de Santos (SP), o cruzeiro à bordo do MSC Preziosa contará ainda com shows de Harmonia do Samba, Saulo, Durval Lelys, É O Tchan e Rafa e Pipo Marques. Espera-se que até lá tenhamos um controle da situação atual no Brasil.

2 . O cantor Moisés Navarro lança amanhã o single Bahia Você Me Dá Saudade, em todas as plataformas digitais, com a participação especial da cantora, compositora e ex-The Voice Lívia Itaborahy. De sua autoria em parceria com Ricardo Homem, seu produtor musical, a canção faz um passeio pela cidade baiana e fala da saudade que o autor tem da Bahia, a paixão por seus pontos turísticos, além do amor que sente pela Baía de Todos os Santos.

3. A cantora e compositora Sued Nunes lança, neste sábado, o álbum Travessia, em live no Instagram e no canal do Youtube da Mugunzá Records, às 19h. A transmissão marca o lançamento da obra, que será disponibilizada em todas as plataformas digitais. No pocket show em formato de live, Sued irá apresentar seis das 13 canções autorais do seu primeiro álbum, que é marcado pela sonoridade do axé music. “Vai ser lindo esse lançamento” comentou a artista.