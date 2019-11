‘As pessoas não entendem’, diz Vavá sobre rumores de namoro com Gugu 

Fotos: Divulgação

Vocalista do grupo Karametade, Wagner Duarte, o Vavá, foi um dos artistas mais famosos da década de 1990, em grande parte por suas aparições no programa Domingo Legal, de Gugu Liberato, no SBT. Nessa época, o cantor chegou a ser apontado como um possível namorado do apresentador, e esses rumores o incomodam até hoje.

Em entrevista à revista Caras, o cantor desabafou sobre esses boatos. “As pessoas não entendem. Rolou até um papo na época que eu era o namorado do Gugu. Isso me quebrava”, comentou ele.

Vavá marcava presença sempre no famoso quadro ‘Banheira do Gugu’, no qual artistas tinham que rivalizar para pegar sabonetes em uma banheira. Ele também falou sobre esse assunto na entrevista.

“Então toda semana a gente estava ali. Eu cheguei a desmarcar um aniversário meu porque marcaram um programa de TV. A gente era obrigado, eu era obrigado”, alegou ele, que em breve estará de volta aos palcos com o grupo.

Junto com o gêmeo Márcio, a outra metade da Kara, Vavá volta a fazer turnê pelo Brasil em 2020.