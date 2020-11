Assaí abre nova loja em Salvador, no bairro de Mussurunga

A rede Assaí inaugura nesta quinta (19/11), em Mussurunga, sua quarta loja em Salvador. O grupo não revela o investimento, mas o empreendimento vai gerar 600 postos de trabalho entre contratos diretos e indiretos. O diferencial é que esta será a primeira experiência da rede com a venda de carnes na Bahia. Se der certo, outros açougues serão incorporados a unidades em operação ou que ainda serão abertas. A unidade tem 6,2 mil metros² e 8 mil itens à venda. Haverá uma série de promoções para marcar a inauguração, mas os produtos em oferta não foram divulgados até o fechamento desta coluna.

A nova unidade é, também, a única inaugurada pela rede em 2020 na Bahia, Nos últimos dois anos, o ritmo era de abrir cinco lojas por ano na Bahia e Sergipe. Segundo Sandro Oliveira, diretor regional do Assaí para esses dois estados, o fato não se deve à pandemia, e sim a uma diminuição planejada do ritmo de inaugurações. “Depois de um ritmo forte de expansão é natural para um pouco, esperar as lojas e o time amadurecerem”, afirmou. Ele garante que o ritmo de aberturas de unidades pode voltar a acelerar ainda em 2021, mas admite que vai depender do cenário. “Ainda há muitas incertezas”, disse.

Mesmo defendendo que a redução de inaugurações nada tem a ver com a covid-19, Sandro reconhece seus impactos no setor de varejo de alimentos. E eles foram muios. “No primeiro momento, os supermercados lotaram por causa do temor de que faltasse comida e produtos essenciais. Depois, as lojas ficaram vazias porque ninguém queria o podia sair de casa. Em seguida, as lojas se encheram de clientes de novo devido ao auxílio emergencial. Em novo momento, com problemas com matérias-primas, indústrias deixam de produzir e produtos começam a faltar e preços sobem, como no arroz”, descreveu. “Agora estamos em um novo ciclo. O valor do auxílio diminuiu e as vendas caíram. Não sabemos com será em 2021”, completou. “Certo é que nosso setor, de produtos essenciais, foi o menos impactado pela pandemia e se beneficiou do auxílio”, comentou.

Na Bahia, o Assaí emprega 4 mil colaboradores.





Santander na ponte

O banco Santander está dando consultoria para a arquitetura financeira que vai possibilitar a construção da ponte Salvador – Itaparica. Orçada em R$ 7,7 bilhões, o projeto baiano é a maior concessão à iniciativa privada do Brasil em 2020. A licitação foi vencida pela China Communications Construction Company (CCCC). Segundo fontes que acompanham o desenrolar da ponte, o mais provável hoje é que os chineses recorram ao BNDES e ao Banco do Nordeste. Mas a participação de bancos privados – incluindo o próprio Santander - não está descartada. A realidade que e impõem até o momento é que nenhuma instituição financeira vai atuar isoladamente no projeto, seja como avalista dos financiamentos estatais ou em eventuais rodadas de captação de recursos no mercado, no Brasil e no exterior.



Fique de olho



Startups - A aceleradora Overdrives, que é mantida pela Ser Educacional - um dos maiores grupos brasileiros de educação superior do Brasil -, está com inscrições abertas para o novo programa de aceleração em parceria inédita com a NE Capital do Grupo JCPM - uma das maiores holdings do país com atuação nos setores de Shopping Center, Imobiliário e de Comunicação. As startups interessadas em participar terão até segunda-feira, dia 23 de novembro, para submeter os seus projetos pelo site Pontes Overdrives: http://pontes.overdrives.com.br. O programa foca empresas em início de tração, ou seja, com produto inicial no mercado e primeiros clientes em uso. O programa acontecerá de maneira remota por conta da pandemia e startups de qualquer região do Brasil e voltadas a qualquer segmento podem se inscrever.

Larco - Em constante ritmo de expansão, a Distribuidora de Petróleo Larco vem progressivamente se firmando entre as grandes empresas do país. Pelo oitavo ano consecutivo, a marca foi listada pelo anuário Valor 1000, do Jornal Valor Econômico, entre as mil maiores empresas do Brasil. Os critérios analisados vão desde o crescimento até a geração de valor e desempenho financeiro. Neste ano, a instituição ficou na 4ª posição entre as 20 maiores da Bahia, sendo a única baiana entre as três primeiras colocadas. Já na região Nordeste, a Larco conquistou o 13º lugar entre as 50 maiores, subindo duas posições em relação ao ranking do ano passado. Nacionalmente, a companhia saltou da da 231ª posição para a 196ª, entre as 1000 maiores empresas brasileiras.