Assaí amplia investimentos em Salvador

A Bahia em particular e o Nordeste como um todo continuam no radar da rede Assaí Atacadista. Uma nova loja será aberta em Salvador, em Mussurunga. Cada nova loja do grupo representa um investimento, a depender do tamanho, de R$ 40 a R$ 50 milhões e a geração de até 500 empregos (cerca de metade de forma direta). Esta será 16ª loja do Assaí na Bahia, que é o estado nordestino com o maior número de operações do grupo (e terceiro do Brasil). Outra novidade do Assaí é a abertura da primeira loja no Maranhão, com ela, o grupo passará a estar presente em todo o Nordeste.

O diretor-regional BA e SE do Assaí, Sandro Ribeiro, falou a NEGÓCIOS que o grupo está bem posicionado para os novos horizontes para o setor. Ele acredita que neste ano a economia deve crescer mais que no ano passado, e as famílias terão mais recursos para aplicar no consumo. Ao mesmo tempo, diz que os clientes que durante a crise trocaram o modelo tradicional de mercado pelo de autosserviço (compra em quantidade para pagar menos unitariamente, até então usada prioritariamente por comerciantes) tendem a permanecer. E que para fidelizar esses consumidores é preciso, mais do que nunca, conhecê-los (gostos e hábitos, marcas preferidas, etc.).

Vantagens - Neste sentido, diz que o Assaí tem vantagens. Primeiro porque persegue sempre o preço mais competitivo. Em segundo pelo fato de a empresa ter uma forte política de regionalização (as lojas vendem produtos das pequenas indústrias das regiões onde atuam). Terceiro porque o grupo já aplica novas tecnologias para melhorar a experiência de compras dos clientes. Ele cita que em São Paulo já há lojas utilizando – mesmo que como piloto – caixas automatizados (fast pass), que diminuem a fila para o pagamento. E que a Bahia é um exemplo do sucesso do chamado papa fila, um funcionário que contabiliza o valor das compras ainda durante a fila, facilitando e agilizando o pagamento no caixa.



Celular na zona rural

A TIM, por meio do Programa Fala Bahia, do Governo da Bahia, está levando acesso à telefonia móvel a uma população estimada em 45 mil pessoas, moradoras de distritos que até então não contavam com nenhum sinal de celular. A operadora instalou suas antenas nas localidades de Argolo e Helvecia (município de Nova Viçosa), Cabrália (Piatã), S.J. Do Paraíso (Mascote), Nova Lídice (Medeiros Neto), S. J. do Rio Grande e Caripare (Riachão das Neves), São Manoel (Correntina), Igara (Senhor do Bonfim) e Travessão (Camamu). Pelo contrato firmado com o governo, a operadora precisa instalar sites em um total de 53 distritos até junho de 2021. Além da TIM, a Claro também participa do programa, tendo a primeira vencido três dos cinco lotes licitados. Em troca, o governo desconta parte do investimento no ICMS devido pelas operadoras. Quando o Fala Bahia foi lançado, em outubro do ano passado, cerca de 4,5 mil distritos não possuíam serviço de telefonia celular. Na primeira etapa, TIM e Claro devem instalar antenas a 88 localidades até junho de 2021. Um novo edital deve ser lançado em breve para ampliar o número de comunidades beneficiadas pelo progaram.

Tecnologia - Para cumprir o acordo, a TIM tem apostados em novas tecnologias, segundo o executivo de implantação de rede da operadora na Bahia, André Costa. Ele conta que o sinal dessas comunidades, por exemplo, é via satélite. Em Salvador e na maioria das sedes dos municípios, o sinal e via cabo. Essas novas tecnologias também consomem menos energia e as baterias demoram mais tempo para descarregar. A descontinuidade no fornecimento de eletricidade sempre foi vista como entrave para a instalação de antenas na zona rural.



CDL retoma projeto de qualificação empresarial



A CDL Salvador retoma no próximo dia 19 o projeto Quintas Empreendedoras. Nele, a entidade oferece aos seus associados a oportunidade de aprender sobre planejamento, imagem, finanças, entre outros temas de interesse do empresariado. Todas as atividades serão realizadas na sede da CDL Salvador, às 9h, em uma quinta-feira de cada mês, de março a novembro. “A intenção do Quintas Empreendedoras é sempre capacitar o lojista para que ele possa gerir o seu empreendimento com as mais modernas formas de gestão e prática. Os temas dessa temporada são extremamente diversificados, justamente para alcançar todas as dimensões do negócio”, explica o gerente institucional da CDL Salvador, Fausto Matos. Os cursos e palestras serão ministrados por consultores do Sebrae Bahia.

A 7ª edição do projeto será aberta com uma palestra com o tema Características de um Empreendedor de Sucesso. Em abril, no dia 16, o lojista aprende como ser bem-sucedido no atendimento com o tema Sucesso no Atendimento: Conhecendo Melhor o Meu Cliente. Em 21 de maio é a vez da Oficina de Controles Financeiros. Planejando um Futuro para o Seu Negócio - Estratégias Empresariais é o tema de 18/6, e Identidade Visual - Atraindo Clientes Através de Sua Marca, o de 16/7. Em agosto, é a vez de aprender um pouco sobre o comércio virtual, com a palestra Marketing Digital: Aprenda a Vender pelas Mídias Sociais. No mês seguinte, dia 17, mais um tema de finanças, Organize as Finanças Pessoais a Empresa e Obtenha Lucro, e em 15 outubro, outra apresentação sobre vendas, Estratégias de Marketing: Aprenda a Utilizar as Datas Comemorativas. A palestra de encerramento, em 19 de novembro, será sobre Ambientação de Loja: Transforme o Seu Negócio em um Poderoso Ponto de Vendas.

Para lateral:



Novo espaço para rir

Na onda do sucesso da chamada stand up comedy (que é o solo de um comediante, sem recursos cenográficos), Salvador vai ganhar uma casa especializada em apresentações humorísticas. A The Comedy House será aberta até o final do mês no bairro do Rio Vermelho. O espaço conta com um investimento superior a R$ 300 mil e deve gerar mais de 30 empregos diretos e indiretos e terá a capacidade de receber simultaneamente 200 pessoas. Um detalhe da construção chama a atenção. A arquitetura privilegia a visão do palco e o salão não terá colunas, solução que também pretende facilitar a movimentação dos garçons.



Combustíveis

A Larco Petróleo, terceira maior distribuidora de combustíveis da Bahia, inicia uma nova operação com a inauguração de uma base no município de Luís Eduardo Magalhães. A partir dali a empresa pretende atender clientes tanto do oeste baiano quanto de parte dos estados do Piauí, Maranhão e Tocantins. Para estrutura funcionar, a Larco investiu R$ 10 milhões. A base possui 8 mil m² de área construída e capacidade de armazenar até 4 mil ³ de combustíveis. O objetivo, segundo o gerente geral comercial da empresa, é o de reduzir custos e agilizar o fornecimento para um mercado consumidor estimado em até 300 milhões de litros de combustível ao mês. A estimativa é a de que o empreendimento gere um total de 50 novos postos de trabalho na região.



FIQUE POR DENTRO

Maternidade - Nestes tempos em que muito se fala da valorização da família e ainda dentro do mês da mulher, a coluna registra um exemplo digno de ser seguido: a Gerencianet, empresa de pagamentos com unidades em Ouro Preto e São Paulo, anunciou a mudança na sua política de licença maternidade e paternidade. Além de aderir ao programa "Empresa Cidadã", que estende as licenças para 180 e 20 dias, a organização disponibilizou mais 30 dias para as mães e 25 dias para os pais. O benefício também será válido em caso de adoções. Os dias extras de licença poderão ser utilizados conforme preferência do colaborador. A mulher pode optar por estender a licença, ficando 7 meses em casa, ou retornar aos poucos ao trabalho, trabalhando meio período durante dois meses. Da mesma forma, o homem pode ficar 45 dias em casa dividindo as tarefas ou retornar aos poucos ao trabalho, atuando por meio período durante 50 dias. "No caso da mãe, é importante que ela possa oferecer a amamentação exclusiva até os seis meses, como o recomendado, e tenha mais tempo para acompanhar o desenvolvimento da criança nos primeiros meses. Para o pai, é uma oportunidade de ficar mais tempo com o filho, aliviando a carga geralmente destinada à mãe", justifica o CEO da Gerencianet, Evanil Paula. Ainda segundo a empresa, uma pesquisa da FGV revela que após um ano, quase metade das mulheres que tiram licença maternidade está fora do mercado de trabalho, algumas por opção do empregador, outras por opção própria. A pesquisa mostra também que a política de extensão da licença de quatro para seis meses tem protegido as trabalhadoras que se tornam mães, aumentando a probabilidade de continuidade no trabalho.

Comédia - Na onda do sucesso da chamada stand up comedy (que é o solo de um comediante, sem recursos cenográficos), Salvador vai ganhar uma casa especializada em apresentações humorísticas. A The Comedy House será aberta até o final do mês no bairro do Rio Vermelho. O espaço conta com um investimento superior a R$ 300 mil e deve gerar mais de 30 empregos diretos e indiretos e terá a capacidade de receber simultaneamente 200 pessoas. Um detalhe da construção chama a atenção. A arquitetura privilegia a visão do palco e o salão não terá colunas, solução que também pretende facilitar a movimentação dos garçons.

Manipulação - A Farmafórmula, uma das maiores redes de farmácias de manipulação do país, vai abrir nova unidade em Salvador na quinta-feira. Localizada no Maxcenter, na Pituba, a operação é fruto de um investimento de aproximadamente R$ 500 mil. A expansão se deve à demanda crescente por medicamentos feitos de forma individualizada, além do envelhecimento da população e da valorização do segmento de beleza e estética . De acordo com o presidente da rede de farmácias, Júlio Maia, a Farmafórmula tem evoluído rapidamente em seu projeto de crescimento e, em breve, atingirá 100 lojas no país - atualmente 94 lojas integram a rede. A empresa tem mais de 500 funcionários, cerca de 100 farmacêuticos e gera em torno de dois mil empregos indiretos nos 15 estados onde está presente.

Estudar nos EUA - A Missão dos Estados Unidos no Brasil, em parceria com o EducationUSA do Departamento de Estado desembarca dia 30 de março, em Salvador, para apresentar na Feira EducationUSA, oportunidades para brasileiros interessados em estudar nos Estados Unidos. O evento gratuito acontece a partir das 17h, no Fiesta Bahia Hotel, em Pituba. Cerca de 20 universidades norte-americanas estarão à disposição, com opções de cursos de graduação, pós-graduação, inglês intensivo, extensão e de curta duração, nos EUA. A equipe do EducationUSA também ministrará palestras, com temas como procedimentos para obtenção de vistos de estudante, exames de proficiência e requisitos de admissão em graduação e pós-graduação.



Gostou deste e de outros conteúdos do CORREIO? Acesse aqui