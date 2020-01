Assaltante baleado em tiroteio com a PM na Vasco morre no HGE

Foto: Marina Silva/CORREIO

Um dos assaltantes que trocou tiros com policiais militares na manhã desta quinta-feira (23), na Avenida Vasco da Gama, não resistiu e morreu após dar entrada no Hospital Geral do Estado (HGE). Ele ainda não foi identificado.

De acordo com informações do posto policial da unidade de saúde, policiais apreederam com o assaltante um revólver calibre 38, com quatro munições, sendo duas intactas e duas disparadas, além de um aparelho de celular.

A situação começou depois que dois assaltantes roubaram um veículo EcoSport na localidade de Daniel Lisboa, em Brotas, e seguiram em fuga da PM no sentido Vasco da Gama. Um vídeo feito por uma câmera de segurança da região mostra o roubo do carro e a chega de uma viatura em seguida. Veja abaixo.

Durante a fuga, na altura da Ladeira do Acupe, eles trocaram de carro e roubaram um Lifan preto de um homem que trabalha no HGE e abandonaram o EcoSport na ladeira.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), na ação em que os criminosos trocaram tiros com a polícia e causaram colisões entre veículos, cinco pessoas ficaram feridas no total.

Foto: Marina Silva/CORREIO

Um homem recusou atendimento médico no local e foi por meios próprios para algum hospital da cidade. Uma mulher de 57 anos foi atendida no local por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e diagnostica com traumatismo craniano e foi encaminhada para o HGE.

Outra vítima, José Conceição Pinto, de 60, foi vítima de bala perdida no local, sendo atingido no abdômen e também encaminhado para o HGE, onde segue internado.

Outras duas vítimas que não tiveram as identidades reveladas foram encaminhadas pelo Samu para o Hospital Jorge Valente: uma mulher de 61 anos apresentou sintomas de dores no membro inferior direito e um homem de 66 anos com dores no tórax.

Não há informações sobre o estado de saúde destes pacientes.