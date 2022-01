Assaltante leva carro com idoso dentro e atropela mulher em fuga na Graça

Um assaltante atropelou uma idosa durante um roubo de um carro na tarde sábado (15) no bairro da Graça, em Salvador. O crime aconteceu por volta das 14h, na Rua Flórida, em frente ao edifício Graça Royal. Na fuga, o suspeito ainda levou um idoso com dificuldade de locomoção que estava sentado no banco carona. Toda a ação do bandido foi flagrada pelas câmeras de segurança do prédio.

Segundo testemunhas, a idosa iria deixar uma encomenda na portaria. Como a ação seria rápida, ela estacionou na entrada do prédio. O marido dela permaneceu no carro. É nesse momento que o homem, que estava passando pela rua, entra no carro e dá a partida.

Ao perceber a situação, a idosa tenta impedir a saída do suspeito com o veículo. O marido dela também reage e entra em luta corporal com o criminoso dentro do carro. Mesmo assim, ele dá a ré arrastando a idosa pela pista. Em seguida ele foge levando o idoso.

"Ela não mora prédio. É amiga de uma morada. Só deixou a encomenda e quando voltou o cara já estava lá. Ela foi tentar para o ladrão e o carro quase passa por cima dela. Saiu em alta velocidade, subiu no passeio e detonou uma das rodas do carro", contou um morador do prédio que preferiu não se identificar.

A mulher foi amparada por pessoas que estavam na rua e levada para dentro do edifício, onde avisou para familiares e pediu ajuda. "Ela ficou muito emocionada. Como conhece um morador aqui no prédio, o pessoal ajudou a ligar para o genro e a filha", explicou o morador.

Ainda segundo testemunhas, o assaltante danificou outra roda do veículo e acabou parando na Avenida Araújo Pinho, no Canela. Lá ele roubou outro carro e fugiu. "Um homem que percebeu o assalto socorreu o idoso. Ele contou o que aconteceu e o rapaz deu uma carona até aqui. Quando a filha dele chegou para ver a mãe, ele já estava de volta. Todos ficaram muito emocionados", contou um morador.

A família levou o carro para a Delegacia de Repressão a Furto e Roubo de Veículos, onde registrou a ocorrência. O casal passa bem e o caso será investigado pela Polícia Civil.

Os moradores da rua onde o crime aconteceu reclamam do aumento de assaltos na região. Apesar de ter acontecido pela tarde, eles apontam que a rua está com iluminação ruim, o que aumenta a insegurança ao sair e voltar para casa.

"Não vou dizer que não tem policiamento. Tem. Mas é uma rua escura. Já acionamos os órgãos competentes mais de 20 vezes. Há cinco meses tem uma lâmpada queimada na esquina desse prédio onde aconteceu o assalto. Ninguém resolve", disse um morador que preferiu não se identificar.

"É um dos IPTUs mais caro desta cidade e estamos vivendo assim com essa iluminação minguada e asfalto esburacado. Na rua de trás, onde colocaram um órgão público, está cheio de lâmpada de led. Você passa lá pela noite e parece dia. Mas aqui, onde tem morador que paga imposto, não tem essa iluminação toda", disse indignado.