Assaltantes roubam clientes de cafeteria no bairro da Graça

Assaltantes renderam clientes da cafeteria Solange Café, no bairro da Graça, em Salvador, na noite deste sábado (26). Pelo menos duas mulheres tiveram os celulares roubados, e, segundo testemunhas, alguns funcionários chegaram a se esconder na cozinha para evitar que também fossem assaltados.

De acordo com testemunhas, os assaltantes renderam duas clientes que conversavam do lado de fora da cafeteria, que fica na Rua da Paz, próximo à Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia (Ufba). Os criminosos chegaram a entrar no térreo do estabelecimento.

A Polícia Militar informou que recebeu uma denúncia de que, ao perceber o assalto, alguns funcionários se trancaram com outros clientes na cozinha. O empresário Edilson Santos, um dos gerentes do estabelecimento, nega que tenha ocorrido o assalto dentro da cafeteria.

"As mulheres tomaram café e estavam do lado de fora conversando quando os assaltantes renderam elas. Soube que uma teve o celular roubado, mas eles não chegaram a entrar no restaurante", disse ao CORREIO.

Equipes da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram enviadas ao local por volta das 21h15, cerca de 15 minutos após o roubo. Os criminosos já haviam deixado o lugar. Não há informações da quantia roubada. Ninguém ficou ferido.

Em nota, a PM informou que foram realizadas rondas no bairro da Graça para localizar os suspeitos. Nenhum foi preso até a tarde deste domingo (27). As vítimas foram orientadas a registrar ocorrência na Polícia Civil.

Ainda na nota, a PM diz que realiza a chamada Operação Acauã "com foco em coibir assaltos a estabelecimentos comerciais da capital, tendo obtido significativa redução nesse tipo de ação criminosa, desde a sua criação".