Assaltantes são presos com 12 celulares roubados em Salvador

Pais e mães podem ficar on novamente. No último sábado (12) a polícia recuperou 12 celulares que tinham sido assaltados por uma dupla de criminosos em Salvador. A guarnição da 2ª Companhia Independente da Polícia Militar (Cipm/Barbalho) capturou os dois acusados após um roubo cometido na Ladeira da Fonte Nova, no Centro.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP-BA), os assaltantes tinham acabado de descer do coletivo que fazia a linha Nordeste/Ribeira, quando foram surpreendidos pelos PMs. Com eles foram apreendidos uma faca tipo peixeira e recuperados 12 celulares, quatro relógios, uma pulseira e uma mochila.

Os dois foram apresentados no Grupo de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc), e foram autuados em flagrante por roubo.

O número de roubos a coletivos está em queda na capital baiana. Números da SSP apontam que os meses de maio, junho, julho e agosto deste ano tiveram redução de quase 8% quando comparados ao mesmo período de 2019.

No mês passado foram registrados 102 roubos, sendo 59 casos a menos que no mesmo mês do ano anterior o que representa uma queda de 36,6%. Entre janeiro e agosto ocorreram 100 roubos a menos.