Assalto a ônibus termina em tiroteio no Aquidabã

Um assalto a ônibus acabou em tiroteio na manhã desta quinta-feira (6), na região do Aquidabã. O coletivo fazia a linha Ribeira x Federação quando dois homens entraram e anunciaram o assalto.

De acordo com a assessoria da Polícia Civil, eles roubaram pertences dos passageiros. Um deles reagiu e atirou nos assaltantes. Um deles foi baleado, mas conseguiu fugir. Segundo informações da TV Bahia, houve troca de tiros no dentro do ônibus e uma passageira acabou desmaiando.

O motorista do coletivo contou que a dupla falou diversos palavrões e pediu que ele reduzisse a velocidade, momento em que começou o tiroteio no coletivo.

O caso foi registrado no Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc), que analisa as câmeras de segurança do coletivo.