Assessoria de Roberto Carlos defende cantor após surto com fã

Depois de rodar a internet, o vídeo de Roberto Carlos surtando em um show com uma fã, gerou uma repercussão negativa para o artista e a assessoria do famoso se posicionou sobre o ocorrido. Segundo comunicado, o cantor ficou chateado porque a plateia correu para frente do palco fora do horário planejado.

“O Roberto ficou chateado, sim. Normalmente, as fãs correm pra beirada do palco quando ele canta a música ‘Como é Grande o Meu Amor Por Você’. Ontem, elas correram quando ele começou a cantar ‘Cavalgada’, que é uma música antes. E ‘Cavalgada’ é uma música muito delicada, tranquila", comentaram.

A assessoria ainda explicou que mais de 50 pessoas estavam na beira do palco esperando pelas tradicionais rosas. "Neste momento, 50, 60 pessoas começaram a correr para a beira do palco. As fãs começaram a dizer: ‘Te amo’, ‘quero uma rosa’, ‘quero casar com você’. E isso estava tirando a concentração dele naquele momento do número. Ele falou: ‘Vocês vieram antes da hora’ e voltou a cantar. O pessoal continuou lá. Ele, então, pediu silêncio”, contaram.

“A verdade é que o Roberto é muito perfeccionista. Ele quer que saia tudo perfeito, do jeito que ele idealizou. Aquele só não era o momento delas (fãs) irem para frente do palco. Mas ele fez o show até o final, entregou as rosas. Ele só não está pegando os presentes que os fãs entregam a ele por conta da pandemia da covid-19".

Sobre a acusação de ter encerrado o show mais cedo, a assessoria negou a informação e ainda esclareceu que ficou até o final da apresentação. “Ele não encerrou o show antes. Ele cantou até o fim, ofereceu o show ao Erasmo Carlos, que estava na plateia. E não teve isso de jogar as rosas de qualquer jeito. Ele beijou e fez a distribuição como sempre faz”, finalizaram.