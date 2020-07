Assinantes CORREIO têm desconto de 40% para o cinema Drive-in

Mete mão que é promoção. Assinantes do Clube CORREIO têm direito a 40% de desconto no valor do ingresso para o cinema do Big Drive-in Salvador, que custa R$ 90/carro. Com isso, nossos assinantes pagam R$ 54/ carro. Ou seja: num veículo com as quatro pessoas permitidas pelo limite, cada um paga apenas R$ 13,50.

O Big Drive In Salvador consiste em uma grande tela e palco montados no estacionamento do Centro de Convenções Salvador, na Boca do Rio, onde o público poderá assistir a filmes, shows, peças teatrais, stand up, palestras e muito mais, com todo conforto e segurança de dentro de seus carros.

O projeto será inaugurado nesta quinta-feira (29) com uma pré-estreia que vai transmitir o filme 'Axé - Canto do Povo de Um Lugar, dirigido pelo cineasta e produtor baiano Chico Kertész'. O próprio Chico é uma das presenças garantidas, ao lado de nomes como Rafa e Pipo Marques e Duda Sanches, que confirmaram presença.

O Big Drive-in chega a Salvador com uma programação de lazer para todas as idades, em uma área com a maior infraestrutura da cidade, com capacidade para até 400 carros.

Responsável pelo marketing do Clube Correio, Monique Duarte conta que a parceria com o Big Drive-in Salvador aconteceu graças a uma parceira de longa data, a Carambola Produções.

“O desconto exclusivo de 40% para o Clube Correio, proporciona aos assinantes a oportunidade de viver uma experiência inédita, podendo sair de cas no conforto e segurança do seu carro e pagando mais barato”, avalia Monique.

Os ingressos podem ser comprados clicando neste link. Os descontos valem exclusivamente para o cinema. Show, espetáculos e outros eventos não estão inclusos. Caso ainda não seja assinante, clique aqui e ssine o Jornal Correio por apenas R$ 5,94/mês.

Confira a programação da semana:

Quinta-feira (30/07)

19h – Jurassic Park – Parque dos Dinossauros – Ficção/Ação

22h30 - Os Soldados Secretos de Benghazi – Guerra/Ação

Sexta-feira (31/07)

15h – Kung Fu Panda III – Animação/infantil

19h – Missão Impossível-Efeito Fallout – Ação/Aventura

22h30 - Aliados – Guerra/Romance

Sábado (01/08)

15h - Mamma Mia – Musical/Comédia

19h – Clube de Compras em Dallas

Domingo (02/08)

15h – Pica-Pau O Filme – Família/Animação

19h – Velozes e Furiosos 5- Operação Rio – Ação/Thriller

22h30 – O Chamado 3 – Terror/Thriller

Show: Sábado (01/08)

22h30 – Banda Eva