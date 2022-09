Assista a apresentação da proposta do Grupo City pela SAF do Bahia

Em um dia histórico para o Bahia, os conselheiros do clube foram convocados para conhecer os detalhes da proposta de compra da SAF do Esquadrão pelo Grupo City, fundo árabe que administra 11 equipes ao redor do mundo e tem como carro-chefe o Manchester City, da Inglaterra.

A reunião acontece no museu do Bahia, na Fonte Nova. Diretor Executivo do City, o espanhol Ferran Soriano, ex-presidente do Barcelona, participou do encontro, que teve transmissão ao vivo.





No acordo apresentado pelo fundo árabe, o Esquadrão receberá um aporte de R$ 1 bilhão pela venda de 90% da SAF. O montante será utilizado na contratação de atletas, pagamento de dívidas e investimentos em infraestrutura.

Assista: