Assista agora: Djavan lança clipe de primeiro single do novo álbum

O primeiro single do 25º disco de Djavan, que se chamará, simplesmente, “D”, “Num mundo de paz”, é uma canção pop, daquelas de cantarolar junto à melodia; de querer ouvir diversas vezes, de quando tocar no rádio desejar abrir a janela para a brisa entrar. Ou “Deixar/Que o vento leve”, em palavras da própria canção.

Cores fortes e inusitadas, anil, sangue… Na verdade “toda cor”, marca do clipe que já sai com a canção, dirigido por Giovanni Bianco, designer brasileiro de presença internacional, diretor criativo deste novo projeto de Djavan e que põe o cantor para dançar, talento que ele só costuma revelar no palco. O single foi lançado nesta quinta-feira (30), assim como o clipe. Assista logo abaixo.

“Num mundo de paz” é uma canção densa, com a marca das melodias e harmonias bem construídas de Djavan. A letra reflete o momento atual, falando do cansaço com guerras, pandemia e crise política constante que marcaram os últimos anos. A nova canção convoca para uma espécie de renascimento, um recomeço.

Totalmente autoral, como 24 de seus 25 álbuns, “D” vai trazer a riqueza e a diversidade da obra do artista. O lançamento do álbum completo está previsto para 11 de agosto.

A formação instrumental de “Num mundo de paz” já anuncia isso: na cozinha rítmica, mistura – por exemplo – a bateria de Felipe Alves, da banda de “Vesúvio”, com o baixo de Marcelo Mariano, que acompanhou Djavan há mais de 20 anos.

Dessa mesma época, Djavan convocou o argentino-brasileiro Torcuato Mariano na guitarra, que faz a introdução e os solos.

Além do fiel escudeiro Paulo Calasans no teclado – e assistente de Djavan na produção musical –, outros antigos companheiros de banda compõem o naipe de sopros que executa o arranjo do próprio compositor: Marcelo Martins no saxofone tenor; Jessé Sadoc no trompete; enquanto o trombonista Rafael Rocha faz sua estreia no naipe de sopros de Djavan.