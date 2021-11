Assista ao clipe Espelho de Oxum, da cantora e jornalista Luana Assiz

O clipe da música “Espelho de Oxum”, da jornalista e compositora Luana Assiz, foi lançado neste sábado (20). A composição exalta a ancestralidade negra a partir da potência feminina.

A letra reverencia a yabá associada às águas doces, conhecida pela vaidade, beleza e riqueza, mas também revela uma Oxum empoderada, guerreira, dona dos caminhos da diplomacia e de uma maternidade real: que cuida, protege e prepara os filhos para o mundo.

O produtor musical Luisão Pereira incorporou elementos eletrônicos ao ijexá original da composição na qual imprimiu sua assinatura também na guitarra, baixo e teclados. A percussão que cadencia a música é de Ícaro Sá. E a voz que canta essa história é de Luana, acompanhada nos backing vocals por Mylane Mutti.

O clipe tem roteiro e direção de Gil Alves e Iury Taillan, que também assina a direção de fotografia. Os diretores contaram com a expertise da equipe de vídeo da produtora Nove Noventa.

O coreógrafo Jorge Silva construiu a movimentação corporal encenada por Luana e pelas bailarinas Brisa Ókun e Nanda Rachell, que tiveram as performances envelopadas pelo figurino de Mônica Anjos e acessórios de Janaína Rodrigues e Luciana Baraúna e a maquiagem de Ton Makeup.

As gravações aconteceram em Barra do Jacuípe, locação escolhida pela paisagem que exibe o encontro de rio e mar, cantado na composição da artista-jornalista. No vídeo, Luana aparece com cabelos trançados por Naine Almeida.