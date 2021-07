Associação de ex-alunos da Uneb abre inscrições para cursos de inglês e espanhol

A Associação dos Ex-Alunos da Uneb (Unex) está com inscrições abertas, até 6 de agosto de 2021, para o curso remoto de língua inglesa e espanhola. Os interessados devem entrar em contato, via WhatsApp (71) 99294-1240, ou comparecer à sede da UniEnglish, no Shopping Master Cabula, de terça à sexta, das 11h às 18h e aos sábados, das 9h às 16h.

Para realizar a matrícula presencial, os interessados devem comparecer munidos de RG, CPF e forma de pagamento. As vagas são para as turmas intensivas, com dois encontros remotos semanais às segundas e quartas ou às terças e quintas e às turmas regulares com aulas aos sábados nos turnos matutino ou vespertino.

Nesta oferta, há vagas para todos os níveis: introdutório, básico, intermediário e avançado. O valor do curso é de R$410 por módulo do idioma, dividido em até cinco vezes no cartão de crédito. O material didático é vendido separadamente e custa R$180 e pode ser parcelado em até duas vezes. As inscrições estarão disponíveis até o preenchimento total das vagas. Interessados que possuam contato com o idioma podem agendar um teste de nivelamento gratuitamente.

A Associação dos Ex-Alunos da UNEB (Unex), em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Terceiro Grau do Estado da Bahia (Sintest), lançam Edital de Bolsas para Curso de Língua Inglesa voltado para servidores técnicos-administrativos da Universidade

São 20 vagas do curso remoto de língua inglesa, com carga horária total de 38 horas. Para participar, é preciso que o servidor administrativo seja filiado (ativo ou inativo) ao Sintest/Bahia (UNEB) e estar lotado em um dos departamentos do interior.

Os interessados devem enviar por e-mail, até o próximo dia 31 de julho, a ficha de inscrição anexa ao edital, com a cópia do RG e contracheque. O resultado será disponibilizado no dia 2 de agosto e as aulas estão previstas para iniciar a partir do dia 7 de agosto.

Se aprovado na seleção, o bolsista terá acesso a matrícula de maneira isenta, e 11% de desconto na aquisição do material didático obrigatório, que fica com valor total de R$159,90. Mais informações podem ser obtidas pelo email: unex@uneb.br.