Assumidos? Affair de Whindersson Nunes posta foto do casal no Jalapão

(Foto: Reprodução/Instagram)

A estudante catarinense Maria Lina Deggan, novo affair do humorista e youtuber Whindersson Nunes, publicou uma foto dos dois juntos pela primeira vez, na tarde desta segunda-feira (2), no Instagram. Esta foi a primeira aparição do casal em rede social, apesar de já terem sido flagrados trocando beijos e carinhos por fãs. O casal mantém a discrição - assim que Maria publicou a foto no Instagram Stories, apagou logo em seguida. Mas os internautas, é claro, já tinham printado o momento.

Na última semana, os pombinhos já haviam sido flagrados em Presidente Figueiredo, município a 127km de Manaus, onde o humorista gravava algumas cenas para a Netflix, acompanhado da estudante. O piauiense ficou hospedado no Hotel Iracema Falls, considerado um dos melhores da região amazônica e conhecido por já ter recebido visitas de outros famosos.Agora, os dois encontram- se no Jalapão já que Nunes continuará rodando o Brasil para as gravações de sua série.

Whindersson e Maria Lina não confirmam (e nem desmentem) o namoro. Nas redes sociais, eles já trocaram algumas declarações. Ao comentário dela "Eu queria tu", ele respondeu "E eu você".

