Astramab prevê maior movimento à tarde na Travessia Salvador-Mar Grande

A travessia Salvador-Mar Grande opera desde às 5h desta quarta-feira (29) com movimento moderado de embarque no Terminal Náutico, na capital, e também no Terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica. A expectativa é que o fluxo de passageiros se intensifique a partir das 13h, no sentido de Salvador para Mar Grande.

Durante todo o período do Ano Novo, o sistema estará operando com 10 embarcações à disposição do tráfego, fazendo saídas de meia em meia hora ou a cada 15 minutos. De Mar Grande para Salvador, de segunda-feira a sábado, a passagem na travessia custa R$ 6,10, e R$ 8,20 nos domingos e feriados. Já de Salvador para Mar Grande, na capital, a passagem custa R$ 8 de segunda a sábado, e R$ 10,10, aos domingos e feriados. Nesta quarta-feira, a última saída de Mar Grande será às 18h. Já de Salvador, a última embarcação deixará o Terminal Náutico às 19h30.

Para os passageiros que vão se deslocar para o Morro de São Paulo, a travessia funciona sem restrições e disponibiliza saídas às 8h30, 9h, 10h30h, 13h e 14h30, do Terminal Náutico. Os horários de saída do Morro ocorrem às 9h, 11h30, 13h, 14h30 e 15h.

Como já ocorreu hoje com o primeiro horário, das 8h30, todos os catamarãs vão zarpar de Salvador com lotação completa nesta quarta. A passagem custa R$ 113. A viagem direta de catamarã entre Salvador e o Morro de São Paulo dura em média 2h e 20.

As escunas de turismo que fazem o "Passeio às Ilhas" da Baía de Todos os Santos, registraram hoje grande movimento de embarque, entre 8h e 8h30, quando saíram do Terminal Náutico. O tour inclui paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica, com retorno a Salvador às 17h30. A tarifa, por pessoa, é R$80.