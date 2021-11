Astrazeneca pede à Anvisa a inclusão de 3ª dose no esquema vacinal contra covid

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou nesta quarta-feira (17) que recebeu o pedido da Astrazeneca para incluir uma terceira dose como indicação no esquema vacinal do imunizante. Atualmente, a bula da Astrazeneca prevê duas doses para que a imunização seja considerada completa.

"A solicitação da Astrazeneca prevê a vacinação homóloga, ou seja, aplicação de dose de reforço em pessoas que receberam as duas doses iniciais da mesma vacina da Astrazeneca há pelo menos 6 meses. A proposta envolve todas as faixas etárias atualmente incluídas na bula, ou seja, pessoas com 18 anos de idade ou mais", informou a Anvisa.

Para aprovar a alteração, são exigidos estudos clínicos mostrando que mesmo com a dose adicional são mantidos o perfil de segurança e a eficácia.

A Astrazeneca já enviou um estudo clínico que teve voluntários brasileiros e foi aprovado pela Anvisa em julho.