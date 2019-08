Atacante Clayton deixa o Bahia após fim do empréstimo

A passagem de Clayton pelo Bahia chegou ao fim. O atacante deixa o clube ao fim do empréstimo e retorna para o Atlético-MG, com quem tem contrato até dezembro de 2020.

Clayton estava no Bahia desde o ano passado e não conseguiu se firmar no elenco tricolor. Sai após disputar 19 partidas e marcar dois gols – um contra o Botafogo, pela Copa Sul-Americana, e outro no Corinthians, pela Série A, ambos em 2018.

O jogador se despediu na noite de quarta-feira (7), através de uma postagem no Instagram. “Foi um prazer imenso vestir a camisa de um clube tão grande e com uma história tão bonita. Deixo aqui o meu agradecimento a cada profissional envolvido nesse período, foi um lugar onde fui muito bem recebido e tratado da melhor maneira possível desde o primeiro dia”, escreveu Clayton.

A seguir, a mensagem de despedida na íntegra: