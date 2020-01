Atacante Jordy Caicedo passará por cirurgia no púbis

O atacante Jordy Caicedo, do Vitória, vai ter mesmo que se submeter a uma cirurgia, e já está até agendada. O equatoriano será operado na quarta-feira (5). O procedimento pretende acabar com uma lesão no púbis que incomoda o centroavante desde o final do ano passado.

Durante mais de dois meses, os médicos do Vitória tentaram um tratamento conservador, que não deu a resposta esperada, mesmo o jogador tendo passado parte das férias na Toca do Leão.

O último teste foi realizado esta semana, porém, após dois dias de treinos com bola, Jordy voltou a sentir dor no púbis.