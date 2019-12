Atacante Lucca deixa o Bahia e acerta com o Al-Khor, do Catar

Em busca de reforços para a próxima temporada, o Bahia já sabe que não vai contar com um jogador. O atacante Lucca acertou com o Al-Khor, do Catar e não vai seguir no tricolor.

A saída de Lucca já havia sido revelada pelo presidente do Bahia, Guilherme Bellintani. Durante entrevista ao podcast Chá Comigo, do jornalista Elton Serra, o gestor confirmou que o atacante tinha proposta de um clube do Oriente Médio.

“A gente tem, naturalmente, a saída de Artur que precisa ser reposta. A gente está com a saída iminente de Lucca, também, que deve ir para o futebol árabe. Se Lucca sair de fato, a gente tem que fazer a reposição”, afirmou Bellintani na ocasião.

Neste domingo (29), Lucca usou as redes sociais para postar foto com a camisa do Al-Khor, seu novo clube.

Lucca chegou ao Bahia no meio da temporada 2019, durante a pausa para a Copa América, emprestado pelo Corinthians até junho do próximo ano. O atacante chegou a gerar expectativa após a estreia, no 0x0 com o Cruzeiro, na Fonte Nova, mas não conseguiu engrenar.

Com a camisa do Esquadrão, o jogador disputou 17 partidas, todas pelo Campeonato Brasileiro, e não conseguiu marcar gols. Com Lucca em campo, o tricolor venceu cinco, empatou oito e perdeu quatro partidas.



Lucca é o segundo jogador da posição a deixar o clube. Além dele, Artur, que marcou 10 gols pelo tricolor, voltou ao Palmeiras após o fim do empréstimo. Atualmente, o técnico Roger Machado apenas com os jogadores Élber, Rogério e Arthur Caíke e Marco Antônio entre as opções para o setor.

O atacante Clayson, que tem acerto encaminhado com o Bahia, será outra opção para Roger. Ele vem do Corinthians e foi adquirido em definitivo pelo tricolor. O Esquadrão ainda não oficializou a contratação.