Atacante Santiago Tréllez é o novo reforço do Vitória

O setor ofensivo do Vitória vai ganhar um reforço esta semana. O colombiano Santiago Tréllez é o novo atacante do Leão. O jogador chegará a Salvador na sexta-feira (11) para assinar os papéis.

O contrato dura até outubro deste ano, quando termina a Série C do Brasileiro. Existe a possibilidade de inclusão de uma cláusula de renovação automática em caso de acesso na competição nacional.

Na manhã desta terça-feira (8), o Vitória confirmou nas redes sociais, em tom de "mistério", o acerto com o jogador. O vídeo a seguir foi publicado na conta oficial do clube no Twitter.

Sem clube desde dezembro, o jogador de 32 anos vem mantendo a forma física e não precisará de muito tempo para ficar à disposição do técnico Dado Cavalcanti. Ele vai ser preparado enquanto a diretoria do Vitória resolve o problema que existe para regularizá-lo.

Para registrar o jogador, o rubro-negro precisa quitar uma dívida que tem com outro atacante gringo, o argentino Walter Bou, além do Boca Juniors, que o emprestou ao Leão em 2018. A diretoria pretende pagar a dívida nos próximos dias. As vendas de Samuel e David (esta ainda não foi oficializada) serão as fontes de recurso.

Somados os débitos com Walter Bou e o Boca, o Vitória deve cerca de 500 mil dólares, mesmo valor da transferência de Samuel ao Oita Trinita, do Japão. Por causa da dívida, o clube baiano está impedido pela Fifa de registrar novos atletas.

Aos 32 anos, Tréllez chegará com a missão de reencontrar uma boa fase para o clube e para ele também. Em julho de 2017, quando chegou do Deportivo Pasto, da Colômbia, Tréllez iniciou no Vitória sua fase mais goleadora da carreira.

Foram 23 partidas na Série A do Brasileirão, todas como titular, e 10 gols marcados. O bom desempenho individual ajudou o Vitória a escapar do rebaixamento - terminou em 16° lugar naquele ano. Em 2018, Tréllez disputou ainda três partidas e marcou um gol.

A passagem do colombiano durou pouco mais de seis meses, já que no fim de janeiro ele foi vendido para o São Paulo por R$ 6 milhões. Não teve muito espaço no time paulista e foi emprestado ao Internacional em 2019 e ao Sport em 2021.

No Vitória, o atacante terá a concorrência de Guilherme Queiroz, atual titular, e do experiente Dinei, que está em fase final de recuperação de uma cirurgia e tem retorno aos gramados previsto para o fim deste mês ou início de março.