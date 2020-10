Ataque a faca deixa 3 mortos na Basílica de Nice, na França

Três pessoas foram mortas e várias ficaram feridas na manhã desta quinta-feira (29) em um ataque a faca na Basílica de Nice, na França. O caso ocorreu por volta das 9h horas locais (6 horas em Brasília). O prefeito Christian Estrosi classificou o caso como terrorismo e disse que um suspeito foi preso.

A Procuradoria antiterrorismo francesa iniciou uma investigação sobre o caso. O ministro do Interior do país, Gérald Darmanin, disse que terá uma "reunião de crise" com o presidente Emmanuel Macron, que depois seguirá para Nice.

As mortes acontecem em meio a um momento difícil na França, pouco depois da decapitação do professor Samuel Paty, morto após exibir uma charge de Maomé durante uma aula sobre liberdade de expressão. A morte gerou vários protestos no país e reacendeu tensões com a comunidade muçulmana.

Não há informação se os dois casos têm relação, mas o prefeito citou o caso e disse que a França precisa "eliminar o islamo-fascismo".