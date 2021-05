Ataque a tiros em bar deixa quatro feridos em Teixeira de Freitas

Um ataque terminou com quatro pessoas baleadas em um bar na cidade de Teixeira de Freitas, no sul da Bahia. O caso estabelecimento fica às margens da rodovia BA-290. Entre os feridos no ataque a tiros, que aconteceu nesta segunda-feira (24), estão um adolescente de 16 anos e três jovens, de 19, 21 e 22 anos.

De acordo com informações da Polícia Militar, após denúncia, uma equipe foi enviada ao local e encontrou dois homens feridos. Segundo testemunhas, quando eles chegaram ao local, outros dois baleados já tinham sido socorridos por populares para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e prestaram atendimentos aos feridos, que foram levados para a mesma unidade de saúde.

Até o momento ninguém foi preso.