Ataque em escolas deixa três pessoas mortas no Espírito Santo

Nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (25), duas escolas que ficam em Aracruz, na Região Norte do Espírito Santo, sofreram ataques. Três pessoas morreram e 11 ficaram feridas, de acordo com a Secretaria Estadual de Segurança Pública do Espírito Santo.

Segundo informações do G1, o autor dos disparos ainda não foi identificado e fugiu de carro. O suspeito atirou contra a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEFM) Primo Bitti, e uma escola particular na mesma região.

Na primeira instituição, ele invadiu a sala dos professores e andou para outros espaços. Na Primo Bitti, duas professoras foram mortas e 11 pessoas feridas. Já no colégio particular, ele efetuou nove disparos, feriu cinco pessoas e matou um aluno do 6° ano.

A Polícia Militar informou que o jovem invadiu a escola estadual e fez os disparos. Em seguida, andou poucos metros e atirou contra a escola particular.

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB) lamentou o ocorrido e determinou que as investigações tivessem brevidade.