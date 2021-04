Ataques a tiros em 2 estados deixam 6 mortos nos Estados Unidos

Dois ataques a tiros foram registrados neste domingo, 18, nos Estados Unidos. Um deles deixou três mortos e duas pessoas gravemente feridas em um bar em Kenosha, no Estado de Wisconsin. Em Austin, no Texas, outras três pessoas morreram também em tiroteio, próximo a um centro comercial e a um complexo residencial.



Não há registro de ligação entre as duas ocorrências.



A polícia pediu que residentes próximos ao local do tiroteio em Austin ficassem em casa, já que o responsável pelos tiros ainda não foi encontrado.



Além de força policial ostensiva, com dezenas de viaturas, foram enviadas ao local ambulâncias, dois carros da SWAT, dois helicópteros e um drone. Parte de uma estrada próxima estaria bloqueada para buscas, informou a polícia.



Em Wisconsin, o suspeito também não foi encontrado ainda, porém o xerife do condado de Kenosha afirmou que a população não deve estar em perigo.



"Acreditamos que nosso suspeito sabia quem era seu alvo", disse David Beth em coletiva de imprensa.



Ele afirmou, ainda, que o suspeito havia sido expulso do bar, mas voltou e disparou tanto na área externa quanto interna. O local estava bastante movimentado, o que gerou correria e caos, segundo um morador próximo do local.



A polícia segue em busca dos atiradores em ambos os casos.